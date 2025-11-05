Biodesix präsentierte Quartalsergebnisse

Biodesix präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,16 USD gegenüber -1,400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at