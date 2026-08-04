Biofuels Corporation PLCShs Aktie
WKN DE: A0B666 / ISIN: GB00B00VD693
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04.08.2026 20:59:43
Biofuels Boom Powers Another ADM Outlook Raise
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