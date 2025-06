BioNTech-Aktie im Aufwind: Berenberg erhöht Kursziel nach Milliarden-Deal

• Berenberg-Analyst bekräftigt Kaufempfehlung für BioNTech• Kursziel steigt kräftig• Viel Lob für Partnerschafts-Deal mit Bristol-Myers

Analyst Harry Gillis von der Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie von BioNTech aufgrund der milliardenschweren Kooperation mit Bristol-Myers Squibb in einer Analyse vom Dienstag deutlich von 130 auf 150 US-Dollar angehoben. Daneben schraubte er auch seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 nach oben. Die Kaufempfehlung für die Aktie des Mainzer Konzerns behielt er weiterhin bei.

Die Onkologie-Zusammenarbeit des Impfstoff-Herstellers mit dem US-Pharmakonzern sei ein exzellenter Partnerschafts-Deal, schrieb Gillis in seiner Analyse vom Dienstag. Die Partnerschaft sei keine Überraschung und strategisch sinnvoll, da der Onkologie-Bereich äußerst wettbewerbsintensiv sei, betonte der Berenberg-Analyst daneben schon am Montag. Mit Bristol gebe es nun einen etablierten Partner mit der richtigen Infrastruktur, um verschiedene Studien in der dritten Phase parallel zu beschleunigen. Gillis betonte dabei auch, dass sich BioNTech höchst vorteilhafte Konditionen gesichert habe.

Im Rahmen der Kooperation wollen die beiden Firmen die Entwicklung des Wirkstoffkandidaten BNT327 zur Behandlung von Krebs gemeinsam weiter vorantreiben. Damit verbunden sind auch milliardenschwere Zahlungen von Bristol-Myers an BioNTech. So sieht die Vereinbarung unter anderem vor, dass die Mainzer 3,5 Milliarden US-Dollar erhalten, ohne dass dafür bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen. Werden festgelegte Meilensteine erreicht, können BioNTech weitere bis zu 7,6 Milliarden US-Dollar zufließen.

Die BioNTech-Aktie hatte im Montagshandel an der NASDAQ mit einem Kurssprung um 18,05 Prozent auf 113,10 US-Dollar auf die Nachricht zur Kooperation reagiert. Im Dienstagshandel legt der Anteilsschein dann zeitweise um 5,81 Prozent auf 119,67 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX