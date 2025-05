BioNTech-Aktie marginal tiefer: BioNTech mit mehr Verlusten

Im ersten Jahresviertel hat BioNTech erneut tiefrote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie sackte von -1,31 Euro auf -1,73 Euro je Aktie ab, damit vergrößerte sich der Verlust nochmals deutlich. BioNTech-Analysten hatten zuvor einen Verlust je Aktie von 2,35 Euro erwartet.

Auch bei den Erlösen lief es schlechter: Der Umsatz lag bei 182,8 Millionen Euro nach 187,6 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit lagen die Erlöse über den Markterwartungen (161,67 Millionen Euro).

BioNTech holt neuen Finanzvorstand von Novartis

BioNTech hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Wie das Mainzer Biotech -Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Novartis-Manager Ramón Zapata-Gomez mit Wirkung zum 1. Juli zum CFO bestellt. Er folgt auf Jens Holstein, der planmäßig zum 30. Juni ausscheiden wird.

BioNTech peilt ersten Krebs-Zulassungsantrag Ende 2025 an

Das mit seinem Corona-Impfstoff bekanntgewordene Unternehmen BioNTech will bis Ende dieses Jahres einen ersten Zulassungsantrag für ein Krebsmedikament einreichen. Geplant sei der Antrag in den USA für eine Art Chemotherapie der nächsten Generation gegen Gebärmutterkrebs, teilten die Mainzer am Mittwoch mit. Bei einer solchen Therapie kommen sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zum Einsatz. Dabei sollen Wirkstoffe der Chemotherapie mit Hilfe von Antikörpern gezielter an Krebszellen gebracht werden.

Eine erste onkologische Marktzulassung peilt BioNTech nach wie vor 2026 an. Klinische Studien in der späten Phase 3 laufen für mehrere Wirkstoffkandidaten und für die Behandlung verschiedener Krebsarten.

"Unsere Umsätze für das erste Quartal entsprechen unseren Erwartungen und spiegeln die saisonale Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen wider", sagte Finanzvorstand Jens Holstein. Das strategische Ziel sei nach wie vor, BioNTech bis 2030 zu einem führenden Biotech -Unternehmen mit mehreren onkologischen Produkten zu entwickeln.

So bewegt sich die BioNTech-Aktie

Die BioNTech-Aktie zeigt sich an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 0,55 Prozent tiefer bei 104,36 US-Dollar.



