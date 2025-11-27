Biotech Holdings LtdShs Aktie

Biotech Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 22:54:01

Biotech Fund Reveals $15 Million MoonLake Exit After Stock’s 90% Crash

On November 14, MPM BioImpact reported in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold out its MoonLake Immunotherapeutics position, reducing exposure by $14.8 million in the third quarter.According to a U.S. Securities and Exchange Commission filing dated November 14, MPM BioImpact fully sold its stake in MoonLake Immunotherapeutics (NASDAQ:MLTX) during the third quarter. The fund disposed of 313,571 shares, eliminating a position that previously made up 2.6% of its assets under management. The move represented an estimated $14.8 million reduction based on quarterly average prices.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShsmehr Nachrichten