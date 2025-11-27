Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
27.11.2025 22:54:01
Biotech Fund Reveals $15 Million MoonLake Exit After Stock’s 90% Crash
On November 14, MPM BioImpact reported in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold out its MoonLake Immunotherapeutics position, reducing exposure by $14.8 million in the third quarter.According to a U.S. Securities and Exchange Commission filing dated November 14, MPM BioImpact fully sold its stake in MoonLake Immunotherapeutics (NASDAQ:MLTX) during the third quarter. The fund disposed of 313,571 shares, eliminating a position that previously made up 2.6% of its assets under management. The move represented an estimated $14.8 million reduction based on quarterly average prices.
