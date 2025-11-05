Metsera Aktie
WKN DE: A40ZST / ISIN: US59267L1070
|
06.11.2025 00:16:16
Pfizer matches Novo bid for obesity biotech Metsera as takeover battle rages
Sweetened offer is latest escalation of bidding war over US biotech coveted for promising weight-loss treatmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|20,80
|0,00%
|Metsera Inc Registered Shs
|71,38
|-2,46%
|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|9 205,00
|-0,11%
|Pfizer Inc.
|21,34
|-0,16%
