Birkenstock Aktie
WKN DE: A3EXD1 / ISIN: JE00BS44BN30
|
06.01.2026 19:50:00
Birkenstock (BIRK) Q3 2025 Earnings Transcript
Thursday, August 14, 2025 at 8 a.m. ET
Nachrichten zu Birkenstockmehr Nachrichten
|
18.12.25
|Birkenstock-Aktie dennoch tiefrot: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
18.11.25
|EQS-News: BIRKENSTOCK ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL FISCAL YEAR 2025 (ENDED SEPTEMBER 30, 2025) RESULTS DATE AND CONFERENCE CALL (EQS Group)
|
25.09.25
|Birkenstock-Aktie tiefer: Fabrik bei Dresden gekauft (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Birkenstock-Aktie dreht ins Minus: Kräftiges Gewinnplus bei Birkenstock (finanzen.at)
|
14.07.25
|EQS-News: BIRKENSTOCK ANNOUNCES FISCAL THIRD QUARTER 2025 (ENDED JUNE 30, 2025) RESULTS DATE AND CONFERENCE CALL (EQS Group)
Analysen zu Birkenstockmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Birkenstock
|35,78
|-1,87%
