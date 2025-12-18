Birkenstock Aktie
18.12.2025 11:56:32
Birkenstock-Aktie dennoch tiefrot: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen
Für Birkenstock ist das vierte Quartal 2025 mit einem Plus beim Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 Euro, nachdem im Vorjahr noch 0,29 Euro je Aktie in den Büchern gestanden hatten. Damit übertraf das Unternehmen die Marktschätzungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,36 Euro in Aussicht gestellt.
Im Gesamtgeschäftsjahr kletterte der Gewinn je Anteilsschein von 1,28 Euro auf 1,85 Euro, hier hatten die Analystenschätzungen zuvor bei 1,72 Euro gelegen.
Der Umsatz konnte im Vorjahresvergleich verbessert werden: Die Erlöse zogen im vierten Quartal von 455,76 Millionen Euro auf 526,34 Millionen Euro an (Analystenerwartungen zuvor: 521,1 Millionen Euro). Im Gesamtjahr konnte Birkenstock die Umsatzerwartungen schlagen, bei erwarteten 2,09 Milliarden Euro setzte das Unternehmen tatsächlich 2,1 Milliarden Euro um, nachdem im Vorjahr noch 1,8 Milliarden Euro an Erlösen in den Büchern gestanden hatten.
Die Birkenstock-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE dennoch 11,64 Prozent tiefer bei 41,00 US-Dollar.
