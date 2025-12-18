Birkenstock Aktie

Birkenstock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EXD1 / ISIN: JE00BS44BN30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz präsentiert 18.12.2025 11:56:32

Birkenstock-Aktie dennoch tiefrot: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen

Birkenstock-Aktie dennoch tiefrot: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen

Der Sandalenkonzern Birkenstock hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen aus.

Für Birkenstock ist das vierte Quartal 2025 mit einem Plus beim Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 Euro, nachdem im Vorjahr noch 0,29 Euro je Aktie in den Büchern gestanden hatten. Damit übertraf das Unternehmen die Marktschätzungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,36 Euro in Aussicht gestellt.
Im Gesamtgeschäftsjahr kletterte der Gewinn je Anteilsschein von 1,28 Euro auf 1,85 Euro, hier hatten die Analystenschätzungen zuvor bei 1,72 Euro gelegen.

Der Umsatz konnte im Vorjahresvergleich verbessert werden: Die Erlöse zogen im vierten Quartal von 455,76 Millionen Euro auf 526,34 Millionen Euro an (Analystenerwartungen zuvor: 521,1 Millionen Euro). Im Gesamtjahr konnte Birkenstock die Umsatzerwartungen schlagen, bei erwarteten 2,09 Milliarden Euro setzte das Unternehmen tatsächlich 2,1 Milliarden Euro um, nachdem im Vorjahr noch 1,8 Milliarden Euro an Erlösen in den Büchern gestanden hatten.

Die Birkenstock-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE dennoch 11,64 Prozent tiefer bei 41,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TUI-Aktie legt zu: TUI reagiert auf Trend zum Frühbuchen

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Birkenstockmehr Nachrichten

Analysen zu Birkenstockmehr Analysen

18.04.24 Birkenstock Neutral UBS AG
18.01.24 Birkenstock Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Birkenstock 40,14 0,35% Birkenstock

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag abwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden leichte Gewinne verzeichnet. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen