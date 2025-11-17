BJ's Wholesale Club Holdings Aktie
WKN DE: A2JPDX / ISIN: US05550J1016
|
17.11.2025 13:10:27
BJ's Wholesale Club Launches Black Friday Deals For Holiday Season
(RTTNews) - BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ), Monday announced its Black Friday deals, which will run from November 17 to December 1, offering huge discounts to customers.
BJ's members can choose from a variety of time-saving options this holiday season, whether shopping online or in-club, the company added.
"We have some of our best deals ever on everything from TVs to tech to toys," said Tim Morningstar, EVP, Chief Membership Officer, BJ's Wholesale Club.
In the pre-market hours, BJ is trading at $93.50, down 0.93 percent on the New York Stock Exchange.
