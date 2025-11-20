Ausblick: BJs Wholesale Club stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BJs Wholesale Club lässt sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BJs Wholesale Club die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,09 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BJs Wholesale Club noch 1,17 USD je Aktie eingenommen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent auf 5,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,31 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,43 Milliarden USD, gegenüber 20,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at