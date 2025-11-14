Black Box legte Quartalsergebnis vor

Black Box hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,28 INR, nach 3,04 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,97 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,85 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at