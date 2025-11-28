Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
28.11.2025 13:18:20
Black Friday: Buy loo roll and keep the receipt to get a good deal
Discounts often aren't the cheapest prices, but here's how to make sure you're getting value for money.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!