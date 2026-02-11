Blackbaud: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Blackbaud hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Blackbaud hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,820 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 302,0 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,37 USD gegenüber -5,600 USD je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,13 Milliarden USD.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,42 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,13 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at