Virginia Aktie
ISIN: US92773Q1040
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02.07.2026 23:47:57
Blackstone’s QTS ends Virginia data centre project after protests
Proposed campus becomes the latest casualty of growing backlash to the facilities in the USWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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