GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
11.12.2025 13:00:00
Blujepa (gepotidacin) approved by US FDA as oral option for treatment of uncomplicated urogenital gonorrhoea (uGC)
Blujepa is the first in a new antibiotic class for the treatment of gonorrhoea approved in over three decades.
