BMW-Aktie in Rot: Zipse bleibt bis 2026 Vorstandschef

Wie der Autokonzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers, der das Unternehmen seit August 2019 führt, bis 2026 verlängert. Zudem teilte BMW mit, dass Jochen Goller in den Vorstand berufen wurde, wo er zum 1. November die Nachfolge von Pieter Nota als Vertriebsvorstand übernimmt.

"Oliver Zipse hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich durch ein ausgesprochen volatiles Umfeld gesteuert", sagte Aufsichtsratschef Norbert Reithofer. "In einer Phase globaler Krisen und tiefgreifender Transformation hat die BMW Group unter seiner Führung nicht nur verlässlich robuste Ergebnisse erzielt, sondern auch ihre Führungsposition im globalen Wettbewerb nachhaltig gestärkt."

Der neue Vertriebschef Goller arbeitet seit 1999 bei BMW. Er leitet seit 2018 die Aktivitäten in der Region China. "Mit Jochen Goller berufen wir einen international erfahrenen Vertriebsmanager in den Vorstand, der als ausgewiesener China-Experte den größten Markt der BMW Group wie kaum ein Zweiter kennt", so Reithofer.

Via XETRA verliert die BMW-Aktie zeitweise 0,87 Prozent auf 95,94 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)