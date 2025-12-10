Bayerische Motoren Werke Aktie
BMW M Motorsport Jahresbilanz 2025: Zahlen und Fakten zur vergangenen Saison.
+++ LMDh: Ein Doppelsieg, vier Polepositions, ein FIA-WEC-Podium und mehr als 70.000 Rennkilometer mit dem BMW M Hybrid V8 +++ GT3: Grandioses Premierenjahr für den BMW M4 GT3 EVO mit vielen Siegen und Titeln – allen voran bei den 24h Nürburgring +++ GT4: Mehr als 100 Siege und 150 weitere Podiumsplätze im ersten Jahr der EVO-Version des BMW M4 GT4 +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
