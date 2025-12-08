Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Belgischer Versicherer 08.12.2025 12:33:40

BNP Paribas-Aktie im Plus: Beteiligung an Aegas ausgebaut

BNP Paribas stockt beim belgischen Versicherer Aegas auf.

Wie die französische Bank mitteilte, erhöht ihre Versicherungstochter BNP Paribas Cardif ihre Aegas-Beteiligung für 1,1 Milliarden Euro auf 22,5 Prozent von derzeit 14,9 Prozent. In einer weiteren Transaktion verhilft die französische Bank Aegas zu einer Komplettübernahme von dessen Tochter AG Insurance.

So verkauft die BNP-Tochter BNP Paribas Fortis ihren Anteil von 25 Prozent an AG Insurance an die Aegas SA, die damit auf 100 Prozent der Anteile kommt. Aegas zahlt dafür 1,9 Milliarden Euro. Aegas und BNP bekräftigten zudem ihre langfristige Partnerschaft in Belgien.

BNP erwartet aus dem Deal einen Nettokapitalgewinn von 820 Millionen Euro im kommenden Jahr und einen positiven Effekt auf die harte Kernkapitalquote CET1 von 5 Basispunkten nach Ausschüttung. Zudem werde sich der Nettogewinn um 40 Millionen Euro auf wiederkehrender Basis erhöhen.

Der Deal soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

In Paris steigt die BNP Paribas-Aktie zwischenzeitlich um 0,783 Prozent auf 75,98 Euro.

DOW JONES

BNP Paribas: Investmentbank und Retail-Geschäft lassen Gewinne sprudeln

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

