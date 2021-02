Wall Street legt zu -- ATX und DAX gehen stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex entwickelten sich am Montag positiv. Die US-Märkte notieren im Plus. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag einen kräftigen Gewinn verzeichnen.

Der ATX hat im Eröffnungshandel klar fester tendiert und lag auch anschließend deutlich in der Gewinnzone. Er beendete den Börsentag mit einem Zuschlag von letztlich 1,5 Prozent auf 2.931,15 Punkte.

Die europäischen Leitbörsen verzeichneten nach dem schwachen Wochenausklang zum Auftakt der neuen Handelswoche Kursgewinne. Die Stimmung an den Finanzmärkten sei aber weiterhin von Unsicherheit geprägt, hieß es in einer aktuellen Einschätzung der Helaba. Erholungsphasen seien derzeit nur von kurzer Dauer. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners wiederum verwies auf Schnäppchenjäger, die nun wieder aus der Deckung kämen.

In den Köpfen wirkte zugleich die Jagd in den USA auf die Hedgefonds-Industrie nach, hieß es darüber hinaus von mehreren Seiten aus dem Handel. Nach Gamestop hätten sich die Anleger nun auf Silber gestürzt.

Bei den Einzelwerten in Wien gehörten die Aktien der IMMOFINANZ zu den größten Kursgewinnern. CEO und Großaktionär Ronny Pecik hatte am Freitag nach Börsenschluss angekündigt, sich von seiner IMMOFINANZ-Beteiligung trennen und dem Aufsichtsrat den Rücktritt von seiner Vorstandsfunktion anbieten zu wollen.

DEUTSCHLAND

Nach dem Wochenende legte der deutsche Aktienmarkt deutlich zu.

So eröffnete der DAX den Handel bereits deutlich im Plus und zog auch im weiteren Handelsverlauf kräftig an. Sein Schlussstand belief sich auf 13.622,02 Zähler mit einem Zuwachs von 1,41 Prozent.

Nach wochenlangen Problemen bei der Lieferung von Corona-Impfstoff sind Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder zu einem Impfgipfel zusammengekommen. Für Unsicherheit und starke Kursschwankungen aber sorgte auch hierzulande weiter der "absurde Kurskrieg um Gamestop & Co", wie es die Landesbank Baden-Württemberg nennt. Es findet ein Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und privaten Anlegern statt, die sich zuvor in Internet-Foren mobilisiert haben. Allgemein standen daher Werte im Fokus, in denen große Spekulanten auf fallende Kurse setzen.

WALL STREET

An den US-Märkten geht es am Montag aufwärts.

Der Dow Jones ging am Montag 0,24 Prozent stärker bei 30.054,73 Punkten in den Handel. Auch anschließend legt er zu. Auch der NASDAQ Composite eröffnete 1,19 Prozent fester bei 13.226,18 Stellen und steigt danach weiter.

Nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche geht es an den US-Börsen am Montag wieder aufwärts. Die Zeichen stehen auf Erholung. Am Freitag hatte sich die Stimmung stark eingetrübt und alle wichtigen Indizes hatten rund zwei Prozent eingebüßt. Vor allem der Kampf zwischen im Internet organisierten Kleinspekulanten einerseits und den auf fallende Kurs setzenden professionellen Hedgefonds hatte laut der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) das Käufervertrauen an der Wall Street zuletzt belastet. Nun sei die Börsenaufsicht in der Pflicht.

ASIEN

Nach der Talfahrt zum Ausklang der Vorwoche und einem verhaltenen Start in die neue Woche und den neuen Monat sind die wichtigsten Börsen in Asien am Montag im Handelsverlauf auf Erholungskurs gegangen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,55 Prozent bei 28.091,05 Zähler. Unterstützend wirkten günstige Handelsdaten. Im Januar stiegen die Exporte auf Jahressicht um 11,4 Prozent und zeigten damit bereits das dritte Wachstum in Folge.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,64 Prozent auf 3.505,28 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng währenddessen um 2,15 Prozent auf 28.892,86 Punkte zu.

Für gute Stimmung und wieder mutigere Anleger sorgte laut Händlern, dass AstraZeneca nun doch etwas mehr von einem Impfstoff für die Eurozone bereitstellen will als zuletzt angekündigt. Auch BioNTech will der EU ab April mehr Impfstoff bereitstellen als bislang geplant.

Derweil kam aus China das Signal, dass die dortige Erholung der Wirtschaft etwas an Kraft verliert. Diverse Einkaufsmanagerindizes waren im Januar rückläufig, verharrte aber nach den kräftigen Anstiegen der vergangenen Monate im Expansion anzeigenden Bereich.

Teilnehmer in Schanghai sprachen davon, dass hier einige Akteure auf neue, für die Aktien günstige Signale der chinesischen Notenbank warteten, nachdem diese zuletzt dem Geldmarkt Liquidität entzogen und damit für Verunsicherung gesorgt habe.

