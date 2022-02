ATX mit Gewinnen -- DAX setzt Erholungskurs auch im Februar fort -- Leichtes Plus an Japans Börse - Feiertagspause in China

Am heimischen Aktienmarkt geht am Dienstag nach oben. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls freundlich. In Fernost waren die Käufer in der Überzahl.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich im Dienstagshandel höher.

Der ATX notierte im frühen Verlauf 0,99 Prozent fester bei 3.881,09 Punkten, die Gewinne werden im Verlauf verteidigt.

Wichtige Unternehmensnachrichten gibt es zunächst kaum Impulse könnte im Tagesverlauf Arbeitsmarktdaten aus Europa und der ISM-Index in den USA bringen. Die Analysten der Helaba erwarten von dem Index eine leichte Stimmungseintrübung.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit zudem auf die Einkaufsmanagerindizes. Die in vielen Weltregionen durchgeführte Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Stand der Konjunktur. Veröffentlicht werden die Ergebnisse für den Industriesektor, der seit längerem unter teils erheblichen Lieferengpässen leidet. Zuletzt hatten sich die Schwierigkeiten jedoch etwas vermindert, was Hoffnungen auf eine durchgreifende Besserung in absehbarer Zeit genährt hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt im Dienstagshandel zu.

Der DAX legte zum Auftakt 0,96 Prozent auf 15.620,56 Punkte zu, die Aufschläge kann das Börsenbarometer im Verlauf verteidigen.

Die Sorge um eine rasche Straffung der Geldpolitik in den USA hatte die Rally zuletzt aus dem Tritt gebracht. Europas Aktien hätten mit dem Januar den schlechtesten Börsenmonat seit Oktober 2020 hinter sich, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Dax verlor im Januar 2,6 Prozent, nachdem er zum Jahresanfang seinen Rekord vom November bei 16 290 Punkten nur um Haaresbreite verfehlt hatte. Die Indizes der US-Technologiebörse Nasdaq schrammten nur knapp am schwächsten Jahresauftakt ihrer Geschichte vorbei.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag schwankungsreich weiter.

Der Dow Jones arbeitete sich in die Gewinnzone vor und legte schlussendlich 1,17 Prozent auf 35.131,46 Punkte zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbesserte sich daneben 3,41 Prozent auf 14.239,88 Punkte.

Wie schon am Freitag zogen auch diesmal die als besonders schwankungsanfällig und konjunktursensibel geltenden Technologiewerte deutlich an. In das positive Bild passte, dass sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Januar überraschend aufgehellt hat.

Obwohl die NASDAQ in der vergangenen Woche noch ein knappes Wochenplus erzielt habe, bleibe die Lage an der US-Technologiebörse angespannt, sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Eine Bodenbildung aus technischer Sicht stehe immer noch aus. "Der Fokus der Anleger in den kommenden Wochen dürfte weiter der Inflationsentwicklung gelten", erwartet er. Von ihr sei das Tempo des geldpolitischen Kurswechsels der US-Notenbank Fed abhängig.

Unter den Einzelwerten stehen mit Alphabet und AMD am Dienstag, der Facebook-Mutter Meta am Mittwoch oder Amazon am Donnerstag - alle nach Handelsschluss - weitere weltweit stark beachtete Konzerne mit ihren Quartalsberichten und Ausblicken im Fokus. Dagegen beginnt die Woche unternehmensseitig erst einmal recht ruhig.

ASIEN

An der Börse in Japan waren am Dienstag leichte Gewinne auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei konnte den Handelstag auf grünem Terrain beenden. Die Aufschläge hielten sich allerdings in Grenzen, am Ende reichte es für ein Plus von 0,28 Prozent auf 27.078,48 Punkte.

Der Shanghai Composite ist unterdessen weiter in der Feiertagspause, dort ruht der Handel erneut. Am Freitag hatte das Börsenbarometer auf dem chinesischen Festland 0,97 Prozent auf 3-361,44 Punkte verloren. Der Hang Seng gewann am Vortag unterdessen 1,07 Prozent auf 23.802,26 Zähler - auch hier wurde feiertagsbedingt am Dienstag nicht gehandelt.

Während in Japan unter anderem gute Ausblicke Aktien des Elektroniksektors trieben, stand darüber hinaus Sony im Blickpunkt, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Bungie-Übernahme bekannt gegeben hatte. Damit erleichtere Sony aus kartellrechtlicher Sicht die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, meint Analyst Mike Hickey von Benchmark Co. Er verweist darauf, dass Bungie die Ego Shooter "Halo" und "Destiny" entwickelt habe. Halo gehöre mittlerweile Microsoft, während Activision mit "Call of Duty" einen Ego Shooter besitze.

