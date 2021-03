ATX und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt können am Montag Gewinne erzielen. Für die Indizes in Fernost ging es zum Wochenstart aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag stärker.

So startete der ATX mit deutlich festerer Tendenz und zieht auch aktuell deutlich an.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn klar im grünen Bereich. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien gute Vorgaben geliefert. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung vor allem auf die Beruhigung an den Anleihemärkten. Ein Direktoriumsmitglied der EZB hatte am Freitag eine weitere Stützung der Wirtschaft signalisiert, falls dies durch einen starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen notwendig würde.

Im Blick bleiben natürlich auch die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie sowie das US-Konjunkturpaket. Datenseitig richtet sich der Fokus zu Wochenbeginn auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legt am Montag kräftig zu.

So eröffnete der DAX 1,28 Prozent fester bei 13'962,43 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf klar im Plus.

Eine Beruhigung an den Anleihemärkten hat den DAX am Montag zurück in die Gewinnspur gebracht.

"Es wird dem DAX jedoch sehr schwer fallen, dass Kursniveau von 14'000 Punkten nachhaltig zu überspringen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect Bank. An der runden Hürde war das Barometer zuletzt immer wieder gescheitert. Laut dem charttechnischen Analysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sollten weitere kurzfristige Korrekturen ins Kalkül gezogen werden. Auf kurze Sicht zeige sich der Markt weiter sehr nervös, schrieb er am Morgen.

Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen, die zuletzt aus Sorge vor anziehender Inflation über die 1,5-Prozent-Marke gestiegen war, fiel ein wenig zurück. "Der Zinsanstieg ist zumindest vorerst gestoppt. Die deutliche verbale Intervention von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel in der Vorwoche. habe ihre Wirkung nicht verfehlt", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Schnabel hatte eine weitere Stützung der Wirtschaft signalisiert, falls dies durch einen starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen notwendig würde.

Im Blick bleibt die Corona-Lage mit der Sorge vor Mutationen mit gleichzeitigen Forderungen nach Lockerungen - und das geplante 1,9 Billionen US-Dollar schwere US-Konjunkturpaket. Dieses war in der Nacht zu Samstag im Repräsentantenhaus mit einer knappen Mehrheit durchgegangen. In einem nächsten Schritt muss nun der Senat zustimmen.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Freitag uneinheitlich. Das Marktumfeld war dabei von Volatilität gekennzeichnet.

Der Dow Jones beendete den Handel 1,50 Prozent schwächer bei 30.932,37 Punkten. Er war zunächst quasi unverändert bei 31'401,29 Punkten gestartet, danach ging es jedoch klar abwärts. Dagegen ging der NASDAQ Composite mit einem Gewinn von 0,56 Prozent auf 13'192,34 Zähler ins Wochenende. Zum Start hatte er bereits ein Plus von 0,86 Prozent auf 13.232,90 Zähler verbuchen können und hielt sich auch im Handelsverlauf in der Gewinnzone.

Die Inflationsängste blieben das bestimmende Thema, auch wenn sich die Lage am Anleihemarkt vorerst beruhigt hat. Zuletzt waren dort die Renditen aus Furcht vor einer strafferen Geldpolitik zur Abwehr inflationärer Tendenzen in die Höhe geschnellt. Steigende Zinsen lassen Anleihen im Vergleich zu Aktien in einem besseren Licht erscheinen.

Die Sorge steigender Inflationsraten bekam jedoch durch Daten neue Nahrung: So sind die US-Konsumausgaben im Januar deutlich gestiegen - wenn auch im erwarteten Rahmen. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar dem Index der Universität Michigan zufolge wie erwartet eingetrübt, wobei es auch hier zu einem weiteren Anstieg der kurzfristigen Inflationserwartungen kam. Deutlicher als erwartet eingetrübt hat sich im Februar die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago, sie deutet aber immer noch auf Wirtschaftswachstum hin.

Trotz der jüngeren Verluste seien die Märkte derzeit jedoch weit davon entfernt, im freien Fall zu sein, schrieb Craig Erlam vom Broker Oanda. So lägen die Renditen der US-Anleihen im Vergleich zu ihren historischen Werten weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien verzeichneten einen freundlichen Wochenauftakt.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 2,41 Prozent auf 29.663,50 Punkten.

Auch in China dominierten die Bullen. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 1,21 Prozent auf 3.551,40 Zähler. Derweil zog der Hang Seng in Hongkong um 1,63 Prozent auf 29.452,57 Einheiten an.

Nach den Verlusten in der vergangenen Woche sei nun eine Gegenbewegung zu beobachten, sagten Teilnehmer, die in erster Linie auf die sinkenden Anleiherenditen verwiesen. Deren kräftiger Anstieg hatte in jüngster Zeit für Abverkäufe von Aktien gesorgt.

Daneben blickten die Anleger weiter auf die Entwicklungen in der Corona-Krise. Die allmähliche Aufhebung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stützte ebenso wie das Voranschreiten der Impfkampagnen.

