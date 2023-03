ATX und DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen freundlich

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte aufwärts gehen. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch in Grün.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch vorsichtig zugreifen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 0,1 Prozent höher bei 3'549 Zählern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch vorraussichtlich mit Gewinnen eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,2 Prozent im Plus bei 15.399 Punkten.

WALL STREET

Die Stimmung an der Wall Street war durchwachsen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,75 Prozent tiefer bei 32.642,63 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 0,10 Prozent auf 11.455,54 Punkte.

An den Börsen hielt sich weiter die Sorge vor einer länger anhaltenden straffen Zinspolitik der Notenbanken angesichts weiter hoher Teuerungsraten. So zeigen aktuelle Daten aus Frankreich und Spanien, dass die Verbraucherpreise dort stärker als erwartet gestiegen sind. Auch die am vergangenen Freitag veröffentlichten US-Preisdaten waren höher als erwartet ausgefallen, was zu deutlichen Kursverlusten geführt hatte.

"Die Stimmung hat sich in den letzten zwei Wochen stark eingetrübt, da die meisten Anleger fest im falkenhaften Lager der Fed stehen und höhere Zinssätze für längere Zeit erwarten", so Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat.

Konjunkturseitig wurden kurz nach Handelsbeginn der Einkaufsmanagerindex Chicago und der Index des Verbrauchervertrauens für Februar veröffentlicht. Der Index der Einkaufsmanager in Chicago fiel im Februar zurück. Der Indikator fiel auf 43,6 Punkte, womit er weiterhin unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten bleibt und eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion signalisiert, so die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager. Im Januar stand der Index noch bei 44,3 Punkten. Und auch das Verbrauchervertrauen hat sich im Februar verschlechtert. Der Vormonatswert wurde auf 106,0 von zunächst 107,1 nach unten revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 152,8 (Vormonat: 151,1), jener für die Erwartungen fiel auf 69,7 (76,0). "Das Verbrauchervertrauen ist im Februar erneut gesunken. Der Rückgang spiegelt den starken Rückgang des Vertrauens bei Haushalten im Alter von 35 bis 54 Jahren und bei Haushalten mit einem Einkommen von 35'000 US-Dollar oder mehr wider", sagte Senior Director Ataman Ozyildirim. Erst nach Handelsschluss werden noch die wöchentlichen US-Rohöllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) vorgelegt.

ASIEN

Die Börsen in Asien haben den Dienstagshandel uneinheitlich beendet.

Die Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mit positiven Vorzeichen.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:56 Uhr) einen Gewinn von 0,25 Prozent bei 27.514,57 Zählern.

In Festland-China klettert der Shanghai Composite um 0,76 Prozent auf 3.304,49 Punkte. In Hongkong zieht der Hang Seng um 3,46 Prozent auf 20.470,74 Punkte an.

Mit deutlichen Kursgewinnen stechen die chinesischen Börsen heraus, nachdem Einkaufsmanagerindizes auf eine kräftige Belebung der heimischen Wirtschaft im Februar hingedeutet haben. Das Ende der pandemiebedingten Beschränkungen in China habe die Erholung vorangetrieben, heißt es dazu.

Ungewissheit über den künftigen Kurs der großen Notenbanken und die möglichen Folgen für die Wirtschaft dämpfe die Kauflaune der japanischen Anleger, so Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX