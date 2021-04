US-Infrastrukturplan stützt: ATX gewinnt kräftig hinzu -- DAX markiert neue Allzeithochs -- Asiatische Börsen schließen im Plus

Der heimische Markt und der deutsche Leitindex legen am Donnerstag zu. Die Märkte in Fernost verbuchten am Donnerstag Gewinne. An den US-Börsen agierten Anleger zur Wochenmitte vorsichtig.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Donnerstag nach einem verhaltenen Start nun klar nach oben.

Der ATX stand in den ersten Handelsminuten bei 3.162,05 Punkten nur minimal über seinem Vortagesschluss, macht sich nun jedoch deutlich in die Gewinnzone auf.

Positive Impulse bringen gut ausgefallene Daten aus Japans Industrie. Zudem kam das billionenschwere Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden gut an.

Impulse könnten noch die Nachmittag anstehenden US-Wirtschaftsdaten bringen. Erwartet wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. Die Analysten der Helaba sehen hier weitere Anzeichen für Wachstum.

Die ebenfalls anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe werden zudem nach den ADP-Zahlen vom Vortag einen weiteren Vorgeschmack auf den US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag liefern. Der Bericht sollte nach Einschätzung der Helaba-Analysten gut ausfallen. Allerdings seien auch die Erwartungen und Konsensschätzungen sehr optimistisch, eine positive Überraschung sei daher nicht zu erwarten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt setzt seine Rekordjagd am Donnerstag fort.

Bereits zur Börseneröffnung zog der DAX um 0,3 Prozent auf 15.053 Punkte an und konnte damit einen neuen Rekord aufstellen. Im Handelsverlauf schiebt er seine Bestmarke nun noch weiter nach oben und überschreitet dabei zeitweise auch die Marke von 15.100 Punkten.

Im ersten Quartal verbuchte der DAX einen Gewinn von gut neun Prozent und damit etwas mehr als der Dow Jones Industrial mit fast acht Prozent. Wie der DAX erreichte der Dow tags zuvor kein neues Rekordhoch - anders als der von erholten Technologiewerten profitierende S&P 500.

Positive Impulse kommen aus Asien und den USA: So hellte sich die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie überraschend deutlich auf. Zudem kam das billionenschwere Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden bei den Anlegern gut an.

Bidens Plan sieht unter anderem die Modernisierung von Straßen, Brücken, mehreren Flughäfen sowie Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und die Elektromobilität vor. "Biden nutzt geschickt einen schon länger anhaltenden Stimmungswandel in der US-Bevölkerung", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Waren die Amerikaner stets skeptisch gegenüber einer starken Stellung des Staates, hat sich in den vergangenen Jahren hierbei ein Paradigmenwechsel vollzogen." Das Meinungsforschungsinstitut Gallup habe berichtet, dass sich erstmals eine Mehrheit der Amerikaner für einen starken Staat ausspreche.

WALL STREET

An der Wall Street machte sich Verunsicherung breit, Tech-Werte zogen dennoch an.

Der Dow Jones notierte zum Start moderat im Plus. Während des Handels wechselte der US-amerikanische Leitindex dann jedoch häufiger das Vorzeichen. Zum Handelsende verbuchte der Dow einen Abschlag von 0,26 Prozent auf 32.981,55 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seine anfänglichen Gewinne dagegen kräftig ausbauen und beendete den Tag 1,54 Prozent im Plus bei 13.246,87 Punkten.

Marktteilnehmer warteten gespannt auf Details zum 2 Billionen US-Dollar schweren Infrastrukturprogramm, das US-Präsident Joe Biden am Mittwoch voraussichtlich nach Börsenschluss in den USA erläutern wird. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage, wie die vorgesehenen Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und erneuerbare Energien durch den Steuerzahler finanziert werden sollen. Biden hat schon angedeutet, dass höhere Einkommen deutlich höher besteuert werden sollen. Auch Unternehmen will der Präsident stärker belasten.

Das Programm sei notwendig, damit sich die Wirtschaft von dem gewaltigen Schock erholen könne, sagt Jane Shoemake, Portfoliomanagerin bei Janus Henderson Investors, in Anspielung auf den Einbruch infolge der Corona-Krise. Allerdings sei auch klar, dass die damit verbundenen Ausgaben irgendwie gegenfinanziert werden müssten. Steuererhöhungen seien daher sehr wahrscheinlich.

ASIEN

An den asiatischen Börsen zeigte sich am Donnerstag ein positives Kursbild.

Der japanische Leitindex Nikkei verbuchte zum Handelsschluss bei 29.388,78 Stellen ein Plus von 0,72 Prozent.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis zum Sitzungsende um 0,71 Prozent auf 3.466,33 Zähler. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 1,97 Prozent aufwärts auf 28.938,74 Punkte.

Im Handel verwies man auf die positiv aufgenommenen Pläne von US-Präsident Joe Biden. Dieser hatte sein billionenschweres Infrastrukturprogrammm für die USA vorgestellt. Die staatlich stimulierte Nachfrage nach Investitionsgütern und Dienstleistungen werde massiv steigen, hieß es im Handel. Davon dürften auch Unternehmen in Asien profitieren. Dass Biden zur Finanzierung an Steuererhöhungen denkt, bremste die gute Laune etwas. Gleichwohl dürfte dieses Vorhaben auf Widerstand im Kongress stoßen.

In Tokio stützte auch ein positiver Tankan-Bericht der japanischen Notenbank etwas. Dieser offenbarte die Konjunkturerholung von der pandemiebedingten Krise. Arbeitskräfte werden in bestimmten Branchen schon wieder knapp. Bei der Großindustrie läuft es aber sehr viel besser als erwartet.

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. Der von Caixin und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich, bleib aber knapp im Expansionsbereich. Die März-Daten deuteten darauf hin, dass die Erholung nach der Pandemie etwas ins Stocken gerate, sagte Ökonom Wang Zhe von Caixin Insight. Unterdessen nahm der Inflationsdruck zu. Auch das lange Wochenende fördere nicht gerade die Risikoneigung, hieß es im Handel.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX