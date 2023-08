ATX rutscht zum Start in den August auf rotes Terrain -- DAX im Dienstagshandel schwächer -- Asiens Börsen beenden Dienstagshandel uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag Verluste. Der DAX verliert ebenfalls Zähler. In Fernost zeigten sich die Börsen am ersten August-Handelstag uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwächer.

Im frühen Verlauf verlor der ATX zunächst 0,10 Prozent auf 3.242,87 Punkte, ein kurzer Ausflug in die Gewinnzone ist nicht von Dauer, im Verlauf rutscht der heimische Leitindex wieder auf rotes Terrain ab.

Die Berichtssaison geht in Deutschland in eine neue Runde, hierzulande legen AT&S und RBI Zahlen vor.

>Konjunkturseitig stehen am Dienstag die Veröffentlichungen einiger Einkaufsmanagerindizes auf der Tagesordnung. Das Highlight sei dabei der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA, schreiben die Marktbeobachter der Helaba, die mit einer leichten Aufhellung unterhalb der Wachstumsschwelle rechnen. Die europäischen Barometer dürften die vorläufigen Werte hingegen nur bestätigen und sich daher nicht auf das Marktgeschehen auswirken, so die Helaba.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Dienstagshandel schwächer.

Der DAX startete mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 16.414,79 Punkten und bleibt im Verlauf leicht auf rotem Terrain.

Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex mit 16.528 Zählern noch in weiteres Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von rund 1,9 Prozent abgeschlossen. Die Chance auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone nährt die Hausse am Aktienmarkt.

Die Berichtssaison setzt sich in Frankfurt zudem mit unvermindertem Tempo fort: Neben dem Kunststoffkonzern Covestro und dem Logistiker DHL hat auch TeamViewer seine Bücher geöffnet.

WALL STREET

An der Wall Street wurden zum Wochenstart moderate Gewinne gemacht.

Der Dow Jones Index startete minimal im Plus und bewegte sich in einer engen Range um die Nulllinie, bevor er 0,28 Prozent fester bei 35.560,19 Zählern in den Feierabend ging. Der technologielastige NASDAQ Composite ging derweil etwas stärker in die Sitzung und zeigte sich im Handelsverlauf stabil. Zu Handelsschluss stand er 0,21 Prozent höher bei 14.346,02 Einheiten.

Auch in der neuen Woche hielten sich die US-Märkte von Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen stabil. Daneben stützten die Tatsache, dass in der laufenden Berichtssaison zahlreiche Unternehmen besser als erwartet abgeschnitten haben. Nachdem etwa die Hälfte der Unternehmen ihre Bilanzen vorgelegt haben, blieb die Nachrichtenlage am Montag unternehmensseitig noch recht dünn, Zahlen kamen eher aus der zweiten Reihe. Später in dieser Woche legen denn auch die Tech-Größen Amazon und Apple Zahlen vor.

Auch konjunkturseitig wird es erst im Wochenverlauf interessant: Am Mittwoch mit dem Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP und den offiziellen Arbeitsmarktdaten für Juli am Freitag. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt hatte nachlassender Inflationsdruck Spekulationen auf eine Zinserhöhungspause genährt. Zu Wochenbeginn ist die Agenda der Konjunkturdaten noch dünn bestückt: Veröffentlicht wird nur der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago.

ASIEN

An den asiatischen Börsen ging es nach dem starken Wochenauftakt auch am Dienstag uneinheitlich zu.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei zum Start in den August 0,92 Prozent und schloss bei 33.476,58 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es unterdessen leicht abwärts, hier verlor der Shanghai Composite am Dienstag 0,10 Prozent und schloss bei 3.287,90 Indexpunkten. In Hongkong zeigten sich die Anleger unentschlossen, der Hang Seng verlor schlussendlich aber 0,39 Prozent auf 20.001,46 Punkte und rettete sich damit wieder über die zwischenzeitlich unterschrittene 20.000-er Marke.

Händler sprachen an den Märkten in Asien, an denen es nach oben ging, von der längsten Gewinnserie seit Januar, als seinerzeit Hoffnungen verbunden mit dem Ende der Coronarestriktionen in China die Börsen befeuert hatten. Doch wurden diese Hoffnungen enttäuscht, denn die chinesische Volkswirtschaft vollzog nur eine leichte und auch sehr wechselhafte Erholung. Insgesamt schwächelt die chinesische Konjunktur, wie auch wieder aktuelle Daten untermauerten.

Nach schwachen Daten am Vortag zeigten neue Daten eine Verlangsamung der chinesischen Industrie-Aktivität im Juli. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor sank in den Kontraktionsbereich, der auf ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung schließen lässt. Es ist das erste Mal seit drei Monaten, dass der Index unter die Wachstumsschwelle sinkt. Auch Daten vom Immobilienmarkt untermauerten die Schwäche des Sektors, aber auch der Volkswirtschaft.

Die am Vortag zu vernehmenden Rufe nach staatlichen Stimuli wurden mit den Daten immer lauter, doch bislang hat Peking nur mit einzelnen Maßnahmen reagiert. Der große Wurf sei ausgeblieben, hieß es im Handel. Regionale Behörden wurden von den staatlichen Stellen aufgefordert, insbesondere mehr für den lahmenden Immobilienmarkt zu tun.

