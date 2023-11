Vor Fed-Zinsentscheid: US-Börsen etwas schwächer erwartet -- ATX leichter -- DAX im Plus -- Börsen in Fernost schließen mehrheitlich fester

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Aktienmarkt tendiert höher. Die US-Börsen dürften am Mittwoch leicht nachgeben. Die Asiatischen Börsen bewegten sich mehrheitlich im Plus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gibt zur Wochenmitte nach.

Der ATX bewegte sich im frühen Handel in einer engen Range um die Nulllinie, rutscht im Verlauf jedoch in die Verlustzone.

Zudem blieben einige Anleger vor der bereits mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank in Deckung. Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies vollständig eskomptiert, kommentierten die Helaba-Analysten. Im Vorfeld der am Abend anstehenden Fed-Entscheidung könnte in den USA noch der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den Fokus rücken.

Weiterhin dünn gestaltete sich bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Marktbeobachter sprachen auch von einem feiertagsbedingt ruhigen Geschäftsverlauf.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Mittwoch Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,28 Prozent höher bei 14.851,96 Punkten. Zwischenzeitlich fiel er an seinen Vortagesschlusskurs zurück - inzwischen verbucht er jedoch wieder Gewinne.

Die Wall Street hatte ihre Erholung am Vorabend fortgesetzt und auch die meisten asiatischen Börsen zeigten am Mittwochmorgen einen positiven Trend. Erneut enttäuschende Wirtschaftssignale aus China belasteten nicht wie am Vortag. Der DAX hatte den Oktober mit einem Minus von rund 3,8 Prozent beendet. Es war der dritte Verlustmonat in Folge gewesen. Die geopolitischen Sorgen zusammen mit hohen Renditen am Anleihemarkt gelten als die Hauptgründe für die Verluste am Aktienmarkt.

Von der Berichtssaison kommen am Mittwoch kaum Impulse. Interessieren dürften im Verlauf einige Konjunkturdaten aus den USA, bevor am Abend nach dem europäischen Börsenschluss US-Anleihepläne sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen werden.

WALL STREET Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed überwiegt bei den Anlegern in New York am Mittwoch Zurückhaltung.

Der Dow Jones Index bewegt sich vorbörslich leicht im Minus. Der technologielastige NASDAQ Composite dürfte ebenfalls etwas tiefer starten.

Um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit informieren Amerikas Währungshüter über ihre weitere Geldpolitik . "Das hohe Wachstum der US-Wirtschaft und der unverändert enge Arbeitsmarkt lassen eigentlich nur eine Botschaft zu: Die Fed wird weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen und das aktuelle Niveau noch länger beibehalten", schreiben die Börsen-Experten von Index Radar.

Allgemein wird erwartet, dass die amerikanischen Währungshüter das Zinsniveau das zweite Mal in Folge unverändert belassen werden - erstmals seit fast zwei Jahren, wie Stephen Innes von SPI Asset Management anmerkte. Spannend ist jedoch vor allem, ob die Notenbank auf den folgenden Sitzungen noch einmal handelt. Die Experten der Dekabank erinnerten daran, dass die Fed-Mitglieder beim vorherigen Zinsentscheid noch eine weitere Erhöhung bis Ende des Jahres in Aussicht gestellt hatten. Die letzte Gelegenheit dafür wäre die Sitzung am 13. Dezember.

Neben der Geldpolitik stehen am Mittwoch wieder einmal Unternehmenszahlen im Fokus.

ASIEN Die Börsen in Fernost verbuchten am Mittwoch mehrheitlich Gewinne.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 2,41 Prozent auf 31.601,65 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,14 Prozent im Plus bei 3.023,08 Zählern. In Hongkong gab der Hang Seng dagegen 0,06 Prozent auf 17.101,78 Einheiten nach.

Positive Vorzeichen überwogen am Mittwoch an den Börsen in Asien. Stützend wirkten gute Vorgaben der US-Börsen, während der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch die Anleger vorsichtig agieren ließ.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, der erneut davon profitierte, dass die Bank of Japan am Dienstag ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs im Großen und Ganzen bekräftigt hat.

Der Yen erholt sich leicht nach Berichten, dass das japanische Finanzministerium zugunsten der Landeswährung intervenieren wolle, um deren Schwäche aufzuhalten.

Die chinesischen Börsen wurden dagegen vom Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) gebremst, der ebenso wie der offizielle Einkaufsmanagerindex am Dienstag die Schwäche der heimischen Wirtschaft belegt. Allerdings nähren die enttäuschenden Konjunkturdaten auch die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli, was die Aktienkurse etwas unterstützt.

