Nach Powell-Rede: Asiens Börsen positiv

An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag bergauf. Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verbuchten zur Wochenmitte Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die US-Börsen steigen nach der Powell-Rede geschlossen an.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte moderate Gewinne.

Der ATX präsentierte sich kurz nach Handelsbeginn freundlich. Im Verlauf wechselte er jedoch zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her. Letztlich entschied er sich für die Gewinnzone und beendete den Handel 0,21 Prozent im Plus bei 3.231,49 Punkten.

Nachdem am Vormittag Inflationsdaten in der Eurozone von einem leichten Rückgang im November gezeugt hatten und somit für den Weg eines weniger steilen Zinspfads der Europäischen Zentralbank (EZB) sprachen, fielen die Blicke am Nachmittag vor allem auf Zahlen aus den USA. So fiel der ADP-Beschäftigungsreport für November mit Hinblick auf den US-Arbeitsmarkt schwächer aus als erwartet. Gegenüber dem Vormonat gab es 127.000 mehr Beschäftigte - prognostiziert hatten Analysten im Vorfeld 200.000.

Die US-Wirtschaft ist im Sommer stärker als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium in Washington laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Wachstum von 2,6 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Revision auf 2,8 Prozent gerechnet.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland zeigten sich am Mittwoch vorsichtig optimistisch.

Der DAX startete bereits im Plus und konnte die Gewinnzone auch im Verlauf verteidigen. Bis zum Handelsende legte er um 0,29 Prozent auf 14.397,04 Zähler zu und beendete den Handel somit nur knapp unter der 14.400-Punkte-Marke.

Der deutsche Leitindex blieb in der engen Handelsspanne, in der er sich seit Mitte des Monats bewegte. Einen Ausbruch daraus brachten auch die besser als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus der Eurozone nicht. Sie hatten allenfalls einen stützenden Effekt. Nun wird mit großem Interesse die Rede des US-Notenbankpräsidenten erwartet.

Die Charttechniker der britischen Großbank HSBC zeigten sich beeindruckt von der "Schönwetterperiode" im DAX, die sogar seit etwas mehr als acht Wochen in Folge andauert. So etwas sei dem Aktienbarometer in seiner gesamten Historie seit 1988 nur fünf Mal gelungen, schrieben sie. "Zu mehr als zehn positiven Wochen in Serie kam es dabei nie. Das zeigt, wie außergewöhnlich die aktuelle Erholungsserie ist." Daher sind sie inzwischen auch vorsichtig gestimmt und sehen "per Saldo die Bäume in Zukunft nicht mehr in den Himmel wachsen".

Zu der im November im Jahresvergleich auf 10,0 Prozent gestiegenen Inflation im Euroraum, die von Marktteilnehmern zur Abschätzung des künftigen geldpolitischen Kurses der Zentralbanken genau analysiert wird, schrieb Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein: "Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , wird die November-Inflationsdaten wohlwollend aufnehmen." Die etwas tiefer als erwartet ausgefallene Rate könnte jene EZB-Ratsmitglieder bestätigen, die für eine Zinsanhebung von "lediglich" 50 Basispunkten im Dezember plädierten, ergänzte er. Ein Ende des Zinserhöhungszyklus erwartet er jedoch nicht. Im kommenden Jahr dürfte laut Gitzel ein Leitzinsniveau von 3 Prozent ins Visier rücken.

WALL STREET

An den US-Börsen übernahmen nach der Rede von Fed-Chef Powell die Bullen das Ruder.

Der Dow Jones startete etwas tiefer, nach den Äußerungen von Powell stieg der Traditionsindex aber kontinuierlich an. Letztlich beliefen sich die Gewinne auf 2,18 Prozent (Schlussstand: 34.589,77 Einheiten). Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es zum Handelsbeginn leicht bergauf. Auch hier verlieh die Rede von Powell Flügel: Der Index stieg bis Sitzungsende um satte 4,41 Prozent auf 11.468,00 Zähler.

Die US-Aktienmärkte feierten in den letzten Handelsstunden ein veritables Kursfeuerwerk ab. Für große Erleichterung sorgten die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, der eine weniger rigide Zinspolitik in Aussicht stellte. Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird - damit findet die Serie von zuletzt vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte ihr Ende. Allerdings müsse sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen, bevor die Fed zuversichtlich sei, dass sich die Inflation langfristig in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent reduzieren wird.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag im grünen Bereich.

Der Nikkei in Tokio gewinnt um 07:20 Uhr unserer Zeit 1,02 Prozent auf 28.253,60 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite zeitgleich um 0,68 Prozent auf 3.172,88 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng daneben ein Plus von 1,34 Prozent auf 18.846,38 Indexpunkte.

Die Hoffnung auf ein weniger straffes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank sorgt am Donnerstag auch an den ostasiatischen Börsen für Kursgewinne. Gleichwohl fallen diese nicht so deutlich aus, wie an der Wall Street. Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird. Sie würde damit die beispiellose Serie von vier Erhöhungen um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der hohen Inflation beenden. Powell sagte in einer Rede, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen müsse, damit die Fed zuversichtlich sei, dass die Inflation dauerhaft in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent sinken wird. Damit rückt der US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag noch stärker in den Fokus.

Weiteren Auftrieb erzeugen die jüngsten Äußerungen zur chinesischen COVID-Politik. China scheint seinen Ton bezüglich seiner COVID-19-Politik zu mäßigen, nachdem Vizepremierministerin Sun Chunlan sagte, dass die Bemühungen zur Bekämpfung des Virus in eine neue Phase eintreten, so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. "Das scheint auf Pläne für eine Wiedereröffnung im nächsten Jahr hinzudeuten", ergänzt der Teilnehmer. Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben nach den Protesten im Land gegen den strengen Corona-Kurs ihre Aussagen zu den Risiken von COVID-19 gemildert. Zudem werden die Lokalregierungen aufgefordert, unnötige und langwierige Lockdowns zu vermeiden.

In China helfen auch etwas besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe legte im November leicht auf 49,4 zu, nach 49,2 im Vormonat. Am Vortag hatten die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende und Nicht-Verarbeitende Gewerbe im November allerdings einen Rückgang verzeichnet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX