Freundlicher Jahresstart erwartet: ATX und DAX werden fester erwartet -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am ersten Handelstag 2024 mit Gewinnen erwartet. Der asiatische Markt zeigt sich am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres leichter.

AUSTRIA

Der Handel in Wien wird mit positiver Tendenz erwartet.

Der ATX soll fester in die erste Sitzung des Jahres starten.

Die Aktienindizes werden im Plus erwartet. Wie in der Vorwoche zu beobachten, dürften allenfalls dünne Umsätze das Geschehen am Aktienmarkt begleiten. Der Datenkalender ist in der ersten Handelswoche noch dünn gefüllt. Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite dürfte auch erst langsam starten, die Berichtssaison zum Schlussquartal wird derweil mit Spannung erwartet. Am Stimmungsbild hat sich über den Jahreswechsel nichts geändert, weiterhin steht 2024 im Zeichen diverser Zinssenkungen der Fed wie auch der EZB. Begleitet wurden die steigenden Kurse am Aktienmarkt jüngst von der Hoffnung, dass sich die Inflationsrate dem 2-Prozentziel der Notenbanken annähern und im Frühjahr 2024 mit der Senkung der Leitzinsen begonnen werde, während die Wirtschaft eine Rezession vermeidet. Ein positiver Impuls kommt derweil aus Asien. Dort hat sich die Aktivität der chinesischen Industrie laut Caixin leicht belebt. Allerdings enttäuscht der offizielle Einkaufsmanagerindex.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Markt wird zur ersten Sitzung des Börsenjahres höher erwartet.

Der DAX soll höher in den Handel einsteigen.

Der Start in das Börsenjahr 2024 könnte am Dienstag freundlich ausfallen. Nach einer richtungslosen Zeit rund um Weihnachten tendiert der DAX vor dem Auftakt an das obere Ende der jüngsten Handelsspanne, die in den vergangenen zwei Wochen von etwa 16 600 bis 16 800 Punkten reichte.

Trotz der leichten Kursgewinne dürfte der Handel aber ruhig verlaufen, denn nachrichtlich hat die Tagesagenda zunächst wenig zu bieten. Von der Leitbörse in New York kommen neue Impulse nach der Neujahrspause erst im Tagesverlauf. Aus Asien sind die Vorgaben eher negativ, mit Kursverlusten etwa in Hongkong. Als Grund gilt dort, dass sich die Stimmung in Chinas Industriebetrieben laut dem staatlichen Indikator entgegen den Erwartungen von Experten nochmals eingetrübt hat. Der Caixin-Index, der sich auf eher kleinere und private Unternehmen konzentriert, hellte sich hingegen überraschend auf.

Für einen ruhigen Jahresauftakt spricht auch, dass etliche Marktakteure erfahrungsgemäss erst später im Januar zurückkehren. Ein ähnlich starker Start wie 2023, als der Dax bis Mitte Januar etwa neun Prozent zulegte, ist angesichts der zurückliegenden Rally wohl nicht zu erwarten. Mit einem Gewinn von rund 20 Prozent war 2023 das zweitbeste Jahr für den Leitindex seit 2013. Analyst Thomas Altmann von QC Partners betonte daher unlängst, die jüngsten Kursgewinne von Aktien und Anleihen müssten sich im neuen Jahr einem "Realitätscheck" unterziehen.

Auch mit Blick auf einzelne Aktien ist die Lage am ersten Börsentag 2024 ruhig.

WALL STREET

An der Wall Street ging es in der letzten Sitzung 2023 abwärts.

Der Dow Jones Index ging mit einem marginalen Verlust von 0,05 Prozent bei 37.689,54 Punkten aus dem letzten Handelstag des Börsenjahres. Er hatte bereits knapp unter seinem Vortagesschluss eröffnet und blieb auch im weiteren Verlauf in der Nähe der Nulllinie. Der NASDAQ Composite beendete den Tag um 0,56 Prozent tiefer bei 15.011,35 Zählern. Nach einem minimal höheren Start war der Tech-Index schon bald ins Minus gerutscht und hatte teils noch deutlicher nachgegeben.

Die Stimmung an den Märkten wurde weiter gesprägt von der Hoffnung auf eine Serie von Zinssenkungen der US-Notenbank im kommenden Jahr. Freilich mehrten sich warnende Stimmen, die darauf abheben, dass die Lockerung der Geldpolitik weniger stark ausfallen könnte als von den Märkten erwartet.

Fast niemand hatte Anfang 2023 auf dem Schirm, dass ein außerordentlich starkes Börsenjahr bevorsteht. Und dies trotz zahlreicher Hürden und Krisen. Die Federal Reserve erhöhte die Zinssätze so schnell wie seit den 1980er Jahren nicht mehr, eine regionale Bankenkrise brachte die Silicon Valley Bank zu Fall, und im Nahen Osten brach ein Krieg aus. Dennoch stiegen die Aktien weiter. Vor einem Jahr hatten viele Beobachter eine Rezession ausgerufen. Stattdessen ging die Inflation weiter zurück, die Verbraucher gaben weiter Geld aus und die Arbeitslosenquote sank auf 3,4 Prozent, den niedrigsten Stand seit 1969.

Eine der größten Überraschungen war, dass sich die höheren Anleiherenditen nicht als das Schreckgespenst entpuppten, das viele Vermögensverwalter befürchteten. Ein historischer Anstieg der Anleiherenditen löste zwar eine gewisse Volatilität an den Aktienmärkten aus, konnte aber die Rally nicht lange aufhalten - dies zumal es seit Oktober deutlich abwärts geht mit den Renditen.

ASIEN

Zum Jahresbeginn geht es an den Märkten in Fernost abwärts.

In Tokio findet am Montag wegen eines Feiertages kein Handel statt. So gab der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,22 Prozent auf 33.464,17 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zeitweise um 0,43 Prozent auf 2.962,28 Zähler an. In Hongkong geht es für den Hang Seng unterdessen 1,84 Prozent auf 16.733,17 Einheiten nach unten (MEZ: 08:17).

Am ersten Handelstag des neuen Jahres geht es an den asiatischen Börsen bergab. An den Plätzen in Schanghai und insbesondere Hongkong geben die Indizes nach, nachdem der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Dezember gesunken ist, die Erwartung verfehlte und weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich liegt. Der von Caixin ermittelte entsprechende Index kommt dagegen zunächst nicht an, er ist minimal gestiegen und liegt knapp über der Expansionsschwelle. Letzterer Index ist stärker auf kleinere, nicht staatliche Unternehmen ausgerichtet. Der offizielle Index für den Servicesektor stieg unterdessen ebenfalls ganz leicht und lag ebenfalls knapp über der 50er-Schwelle.

In Japan wird derweil wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Dort wird das Geschäft erst am Donnerstag wieder aufgenommen. Dann dürften auch dort einerseits Aktien aus dem Versicherungssektor und andererseits aus der Baubranche wegen des Erdbebens besonders im Fokus stehen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX