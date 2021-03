ATX stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt tritt am Dienstag auf der Stelle, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Indizes in Fernost geben am Dienstag ab.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kommt am Dienstag kaum vom Fleck.

So tendiert der ATX nach einem wenig veränderten Start auch anschließend seitwärts.

Die Situation an den Anleihenmärkten sorge für Entspannung und setze den Börsen nicht weiter zu, hieß es am Markt. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen bewegte sich zuletzt bei etwas über 1,4 Prozent. Konjunkturseitig stünden am heutigen Handelstag zunächst die Verbraucherpreise der Eurozone im Mittelpunkt, schrieben die Experten der Helaba indes. "Per saldo wird sich die EZB nicht unter Druck sehen, von ihrem Kurs abzuweichen, zumal die Zielmarke von zwei Prozent noch nicht erreicht ist."

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag freundlich.

Nachdem der DAX 0,36 Prozent leichter bei 13.962,85 Punkten gestartet war, dreht er im weiteren Handelsverlauf ins Plus.

Vorerst nicht weiter beunruhigend für die Börsen ist die Situation an den Anleihemärkten. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen bewegte sich zuletzt bei etwas über 1,4 Prozent. "Wir sehen zwar einen deutlichen Anstieg der Teuerung in diesem Jahr - Steueranpassungen, höhere Energiepreise und Nachholeffekte beim Konsum sind dabei die wesentlichen Treiber. Triftige Gründe für eine anhaltende Preisspirale können wir jedoch nicht ausmachen", schrieben die Ökonomen der LBBW am Morgen.

Sorgen vor steigender Inflation und in der Folge ein Anziehen der Zinsen hatten gerade in der vergangenen Woche die Aktienmärkte teils deutlich ausgebremst. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets verwies nun auf die an diesem Morgen veröffentlichten Einzelhandelsumsätze in Deutschland, deren Einbußen zeigten, dass es mit der Inflation wohl sobald nichts werde.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zum Beginn der neuen Handelswoche stärker.

Der Dow Jones eröffnete den Handel am Montag etwas stärker und legte im weiteren Verlauf zu. Es ging letztlich 1,95 Prozent höher bei 31.534,98 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite startete mit einem Plus. Anschließend ging es ebenfalls weiter aufwärts, sodass er den Börsentag 3,01 Prozent stärker bei 13.588,83 Zählern beendete.

Das näher rückende umfangreiche Corona-Hilfspaket für die US-Konjunktur sowie eine Beruhigung an den Anleihemärkten haben am Montag für kräftige Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Zudem stützten starke Stimmungs- und Wirtschaftsdaten, denn im Februar hellte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend stark auf. Der Einkaufsmanagerindex ISM erreichte den höchsten Stand seit drei Jahren. Darüber hinaus stiegen die Bauinvestitionen im Januar deutlich kräftiger als erwartet. Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial zog im frühen Handel an und machte sich damit wieder auf in Richtung seines Rekordhochs. Dieses hatte er am vergangenen Mittwoch bei etwas über 32.000 Punkten erreicht. Nach der Zustimmung des demokratisch dominierten Repräsentantenhauses rief US-Präsident Joe Biden den Senat zu einer schnellen Verabschiedung des von ihm vorgeschlagenen, knapp zwei Billionen schweren Konjunkturpakets gegen die Corona-Krise auf. Im Senat haben Bidens Demokraten und die Republikaner jeweils 50 Sitze. Vizepräsidentin Kamala Harris - die zugleich Präsidentin der Kammer ist - kann bei einem Patt aber die ausschlaggebende Stimme abgeben.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien wiesen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,86 Prozent bei 29.408,17 Punkten.

Auch in China haben die Bären das Ruder übernommen. Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite um 1,21 Prozent auf 3.508,59 Zähler. Daneben gab der Hang Seng in Hongkong um 1,21 Prozent auf 29.095,86 Einheiten ab.

Teils scharfe Richtungswechsel zeigten die Börsen in Ostasien am Dienstag. Nach einem Start in positivem Terrain - gestützt von guten US-Vorgaben - drehten die Indizes zum Handelsschluss ins Minus.

Für Verstimmung sorgte, dass in China der Regulierer des Bankensektors eine Reihe von Risiken hervorhob, wie den starken Zufluss von Kapital aus dem Ausland und eine Blasenbildung bei Vermögenswerten wie Immobilien. In der Konsequenz könne das die chinesische Notenbank zu einer restriktiveren Geldpolitik veranlassen, so Beobachter.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX