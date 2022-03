Ukraine-Krieg im Fokus: Asiens Börsen in Rot -- Deutliche Verluste an den US-Börsen -- ATX bricht zum Handelsschluss deutlich ein -- DAX schließt tief im Minus

Für die asiatischen Aktienmärkte geht es am Mittwoch abwärts. Trotz guter Vorgaben ging es am Dienstag am heimischen Aktienmarkt deutlich abwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen übernahmen die Bären das Ruder.

AUSTRIA

In Wien waren am Dienstag Verluste zu sehen.

Der ATX verlor schon kurz nach der Eröffnung, baute seine Verluste im Verlauf aber deutlicher aus. Zum Handelsschluss ging es dann nochmal ein Stück tiefer, sodass er den Tag letztlich 7,08 Prozent schwächer bei 3.148,92 Punkten verließ.

Das Handelsgeschehen wurde weiterhin von den Ereignissen in der Ukraine dominiert und in dem von Verunsicherung geprägten Umfeld ist weiterhin Vorsicht angesagt, denn die Volatilität dürfte erhöht bleiben, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Von einer Beruhigung der Lage kann bisher trotz der ersten Gespräche zwischen den Kriegsparteien noch nicht gesprochen werden.

Andere Nachrichten wie Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse rückten wieder in den Hintergrund.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel schwächer.

Für den DAX ging es zum Auftakt etwas nach unten, das Börsenbarometer verblieb im Verlauf auf rotem Terrain, die Verluste wurden deutlich größer. Zum Läuten der Schlussglocke stand er dann 3,85 Prozent im Minus bei 13.904,85 Stellen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine setzt sich fort. Erste Verhandlungen der Länder brachten keine Ergebnisse. Russland setzt den Invasionskrieg in der Ukraine nach ersten Gesprächen mit unverminderter Härte fort. In der Nacht zum Dienstag gab es weitere Angriffe auf die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes, auf die Hauptstadt Kiew bewegt sich ein kilometerlanger militärischer Konvoi zu. Die USA planen inzwischen ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Damit soll das Land humanitär, wirtschaftlich und militärisch unterstützt werden.

"Die EU hat ihre Reaktion auf den Krieg in der Ukraine deutlich verschärft", schrieb Volkswirt Gilles Moëc von AXA Investment. Mit Blick auf die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die nukleare Abschreckung Russlands in Alarmbereitschaft zu setzen, werde "die Neubewertung der Situation durch den Markt wahrscheinlich schmerzhaft sein". Steigende europäische Erdgaspreise seien das Hauptrisiko für das Wachstum. Höhere Energiekosten dürften die Gewinne und Investitionen europäischer Unternehmen schmälern.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Dienstag Abschlägen geprägt.

Der Dow Jones baute seine Verluste weiter aus, am Ende stand ein Minus von 1,77 Prozent auf 33.293,96 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte ebenfalls immer tiefer auf rotes Terrain und schloss 1,59 Prozent schwächer bei 13.532,46 Indexpunkten.

Russland verschärft seine Angriffe auf die Ukraine. Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen will Moskau im Krieg gegen das Land an seinem Kurs festhalten. Die Anleger waren vor diesem Hintergrund weiterhin sehr nervös und steuerten den als sicher empfundenen Hafen der Staatsanleihen an. Zudem zogen die Ölpreise stark an. Gründe dafür waren neben dem Ukraine-Krieg auch die sich eintrübenden Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Rohstoffexperten beschäftigen sich mit den Konsequenzen für die Öllieferungen Russlands. Das Land ist einer der weltgrößten Rohölförderer und -exporteure. Die Internationale Energieagentur hat am Dienstag eine außerordentliche Sitzung zu der Thematik abgehalten. Die IEA will mit der Freigabe von Rohölreserven die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abmildern.

ASIEN

An den asiatischen Börsen haben zur Wochenmitte die Bären das Ruder übernommen.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (06:38 Uhr) einen Verlust von 1,66 Prozent bei 26.400,17 Punkten.

Auch in China geht es abwärts. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,35 Prozent auf 3.476,72 Punkte und in Hongkong gibt der Hang Seng 1,30 Prozent auf 22.465,53 Punkte ab.

An den asiatischen Finanzmärkten ist nach der Stabilisierung der vergangenen Tage am Mittwoch die Kriegsangst zurück. Die Abwärtsdynamik erreicht aber vielerorts nicht das Ausmaß, wie an der Wall Street am Vorabend.

Aufgeschreckt werden Anleger von Berichten, wonach das russische Militär zusehends auch zivile Einrichtungen unter Beschuss nimmt. Fast wichtiger als der eigentliche Krieg sind die globalen Sanktionen gegen den Russland, an denen sich auch asiatische Staaten wie zum Beispiel Japan und Südkorea beteiligen. Diese zeigten Wirkung - auch in den verhängenden Ländern, heißt es im Handel. Für die Konjunkturentwicklung seien das keine positiven Aussichten. "Der Konflikt zeigt keinerlei Zeichen der Entspannung, Russland erweitert die Angriffe auf die Ukraine sogar noch und schürt damit weitere Sorgen über die ökonomischen Verwerfungen mit anhaltendem Preisdruck", heißt es bei IG.

