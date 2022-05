ATX und DAX schwächer erwartet -- Nikkei knapp behauptet - Chinas Märkte ruhen feiertagsbedingt

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden zum Wochenauftakt mit Abschlägen erwartet. In Japan geht es am Montag leicht aufwärts. Der Handel an den chinesischen Börsen ruht unterdessen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte am Montag von Abschlägen geprägt sein.

Der ATX gibt vorbörslich nach.

Aus den USA kommen schwache Vorgaben, die Impulse aus Asien halten sich in Grenzen, da sich die chinesischen Börsen im Feiertag befinden. Gespannt warten Anleger auf den Mittwoch, wenn die US-Notenbank Fed ihren nächsten Zinsentscheid preisgibt. Es wird von einem größeren Zinsschritt ausgegangen.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften sich am Montag vom Markt zurückziehen.

Der DAX gibt vorbörslich ab.

Nach der letztlich recht stabilen Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag nach sehr schwachem US-Handel am Freitag ein erneuter Rückschlag ab. In der Vorwoche hatte er sich zeitweise bereits 13'500 Punkten genähert, bevor ihm eine merkliche Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent. In den USA waren die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende wieder tief abgetaucht. An der Technologiebörse NASDAQ landete der Auswahlindex NASDAQ 100 nach seinem schwächsten Monat seit 2008 auf dem tiefsten Niveau seit März 2021. Der Fokus der Anleger richtet sich auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit der Fortsetzung der Zinswende. Nach jüngsten deutlichen Signalen aus der Fed angesichts der hohen Inflation wird am Markt mit einer stärkeren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet.

WALL STREET

An den US-Märkten wurden vor dem Wochenende Abschläge verzeichnet.

So eröffnete der Dow Jones mit einem knappen Verlust und vergrößerte diesen anschließend bis auf zuletzt 2,77 Prozent und damit 32.977,40 Punkte. Deutlicher abwärts ging es zwischenzeitlich beim Techwerteindex NASDAQ Composite der um 4,17 Prozent schwächer bei 12.334,64 Zählern schloss.

Zum Wochenausklang wurden an den US-Börsen Gewinne mitgenommen. Hatte am Donnerstag noch der Quartalsausweis der Facebook-Mutter Meta die Anleger vor allem für den Technologiesektor optimistisch gestimmt, zeigten nun die Zahlen von Amazon, dass die Zuversicht verfrüht gewesen sein könnte. Der Online-Versandhändler hat das erste Quartal mit einem Verlust abgeschlossen. In dem negativen Ergebnis spiegeln sich allgemeine wirtschaftliche Trends: rückläufige Online-Einkäufe, die hohe Inflation und Lieferkettenprobleme.

ASIEN

In Japan kommt es am Montag zu leichten Aufschlägen, in China ruht der Handel derweil feiertagsbedingt.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell (7.09 Uhr MEZ) 0,1 Prozent auf 26.874,57 Punkte.

A vergangenen Freitag schloss der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland mit einem Plus von 2,41 Prozent auf 3.047,06 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong verabschiedete sich am Freitag derweil um 4,01 Prozent höher bei 21.089,39 Zählern ins Wochenende.

In China, Hongkong und Singapur findet wegen eines Feiertages kein Handel statt. Nach einem feiertagsbedingten langen Wochenende bewegt sich der Nikkei-Index an der Börse in Tokio nur leicht. Marktteilnehmer zeigen sich weiter von Engpässen in der Lieferkette beunruhigt. Positiv wirkt indessen ein etwas schwächerer Yen. Für Bewegung bei Einzelwerten sorgt die laufende Berichtssaison.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX