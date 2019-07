ATX schwächer -- DAX an Nulllinie -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im frühen Dienstagshandel leichter. Der deutsche Leitindex tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Am Dienstag tendieren die asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Am Dienstag ist die Stimmung an der Wiener Börse verhalten.

Der ATX präsentierte sich zur Eröffnung zurückhaltend und rutscht anschließend auf rotes Terrain ab.

Der österreichische Aktienmarkt hatte zum Wochenauftakt von den positiv aufgenommenen Ergebnissen des G-20 Gipfels am Wochenende profitiert. Die zuversichtliche Stimmung setzt sich nun am Dienstag allerdings nicht fort. Im Gegensatz zum Vortag stehen heute keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm.

In den Fokus könnte damit die Vereinbarung einer Ausweitung der Förderbeschränkungen durch die OPEC und andere wichtige Ölförderländer rücken. Bei einem Treffen in Wien hatten sich die Länder des Ölkartells bereits auf die Verlängerung verständigt. Heute dürfte sie auch mit Ölländern vereinbart werden, die der Gruppe nicht angehören.

In der Früh gab es auch keine Neuigkeiten von an der Wiener Börse notierten Unternehmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich zunächst nur wenig.

Der DAX begann den neuen Handelstag mit einem kleinen Zuwachs von 0,20 Prozent auf 12.546,93 Punkte und bewegt sich anschließend in einer engen Range um den Vortagesschlusskurs.

Neue US-Drohgebärden gegen die Europäische Union sorgen für Verunsicheurng am deutschen Aktienmarkt. Nach dem "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China war der deutsche Leitindex tags zuvor in den ersten Handelsminuten bis auf 12.619 Punkte gesprungen und hatte damit den höchsten Stand seit August 2018 erreicht. Doch Anschlusskäufe blieben aus und so bröckelten die Kurse im Tagesverlauf ab.

Im Zollstreit herrscht zwischen den USA und China vorerst Waffenruhe. Die Anleger wissen trotzdem, dass sie das Thema so schnell nicht loslässt: Kurz nach dem G20-Gipfel erhöhen die USA schon wieder den Druck auf die Europäische Union (EU). Die Regierung von Präsident Donald Trump droht wegen verbotener Flugzeugsubventionen mit neuen Sonderzöllen auf EU-Waren im Wert von vier Milliarden US-Dollar.

Nach Einschätzung von des Marktexperten Michael Carthy vom roker CMC Markets ist diese Summe - mit Blick auf die globalen Handelszahlen - allerdings nicht das Problem. "Das Problem ist der grösser werdende Konflikt zwischen Europa, den USA und China", schrieb Carthy in einem Marktkommentar. "Eine anhaltende Störung im Handel zwischen diesen drei grössten Wirtschaftsmächten, die nur auf Grundlage innenpolitischer Zwecke herbeigeführt wird, könnte das weltweite Wachstum schmälern."

Auch andere politische Konflikte bleiben präsent: In der Krise mit dem Iran haben die USA die Führung in Teheran eindringlich vor der angedrohten Anreicherung von Uran gewarnt. In Hongkong drohte Regierungschefin Carrie Lam nach der zeitweisen Besetzung des Parlaments Demonstranten mit Konsequenzen.

Auf Unternehmerseite dürfte die weitere Entwicklung bei der Deutschen Bank interessieren.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit Aufschlägen.

Der Dow Jones blieb nach einem freundlichen Start in der Gewinnzone und schloss 0,44 Prozent höher bei 26'717,43 Punkten. Auch der NASDAQ Composite hatte freundlich eröffnet und ging am Ende 1,06 Prozent stärker bei 8'091,16 Zählern in den Feierabend.

Die US-Börsen reagierten am Montag mit Kursgewinnen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Allerdings ist ein beachtlicher Teil der Startgewinne wieder abgeschmolzen. Zwar haben sich in Japan beide Seiten auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen geeinigt, und es sollen zunächst keine weiteren Strafzölle erhoben werden. Doch sind dies lediglich kleine Schritte in dem umfassenden Streit.

Besonders für Aktien aus dem Technologiesektor wirkte kurstreibend, dass die USA den Boykott des chinesischen Technologieriesens Huawei zumindest in Teilen lockern. Auf der schwarzen Liste soll Huawei aber bleiben.

ASIEN

Die Börsen in Asien können sich am Dienstag nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

In Japan stand der Nikkei zum Schluss 0,11 Prozent höher bei 21.754,27 Punkten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland aktuell (gegen 08.50 Uhr MEZ) 0,10 Prozent zulegt auf 3.047,95 Einheiten, verbucht der Hang Seng in Hongkong einen Aufschlag von 1,25 Prozent auf 28.900,43 Zähler, nachdem dort gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Nach den Kursgewinnen zu Wochenanfang zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag uneinheitlich. Während sich Hongkong nach einer feiertagsbedingten Pause mit Aufschlägen zurückmeldet, üben sich die Anleger an den anderen Börsen weitgehend in Zurückhaltung.

Der Euphorie über den am Wochenende verkündeten "Waffenstillstand" im Handelskonflikt zwischen den USA und die Wiederaufnahme von Verhandlungen ist schnell verflogen. Die Anleger wägen nunmehr die Chancen eines künftigen Abkommens zwischen beiden Ländern ab.

US-Präsident Donald Trump zufolge haben die neuerlichen Gespräche zwischen Washington und Peking "bereits begonnen". Jeder Deal "müsse für uns besser sein als für sie", so Trump weiter. Weitere Details zu den Gesprächen wurden bisher jedoch nicht bekannt, besonders was Verhandlungen auf höherer Ebene betrifft. Zudem besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass sich die Verhandlungen wieder festfahren und es zu keiner Einigung kommt.

Für Verunsicherung sorgt, dass die USA im Streit um Subventionen für die Flugzeugbranche erwägen, Strafzölle auf Produkte aus Europa zu erheben. Das Büro von US-Handelsvertreter Robert Lighthizer legte am Montag eine Liste mit dutzenden Produkten aus der Europäischen Union mit einem Handelsvolumen von vier Milliarden Dollar (rund 3,5 Milliarden Euro) vor, die mit zusätzlichen Zöllen belegt werden könnten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa