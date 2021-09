ATX knapp im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen fester

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit leicht negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag freundlich.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.

Der ATX bewegt sich im frühen Handel nur knapp auf rotem Terrain.

Die Konsolidierung an den europäischen Börsen setzt sich auch am Donnerstag fort. "Mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante und immer neuen Virus-Mutationen steht der globalen Volkswirtschaft möglicherweise ein steiniger Weg bevor, bis man tatsächlich wieder 'Normalisierung' ausrufen kann", sagt Marcus Hüttinger vom Vermögensverwalter Gane. Da andererseits das Tapering vor der Tür stehe und auch die fiskalpolitische Unterstützung nachlasse, werde sich die Aktienmarkt-Hausse abschwächen, erwartet er. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktnachrichten am Nachmittag und zum Wochenschluss. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kommt am Donnerstag nicht vom Fleck.

Der DAX eröffnet die Sitzung marginale 0,07 Prozent tiefer bei 15.813,57 Punkten.

Am Dienstag hatte es der DAX noch zurück über die Marke von 16.000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16.030 Punkten schien greifbar. Nach der folgenden Korrektur kommt nun statt dessen wieder die 50-Tage-Linie bei aktuell 15.687 Punkten ins Spiel. Sie gilt als mittelfristiges Trendbarometer und läuft derzeit seitwärts.

An den asiatischen Börsen sei am Morgen bereits Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag spürbar, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Die Erwartungen seien nach dem mauen ADP-Bericht aus der Privatwirtschaft nicht allzu hoch und der zuletzt vorsichtige Tenor des US-Notenbankchefs Jerome Powell habe sich bestätigt, so Halley.

An der Wall Street schafften am Vorabend alleine die Tech-Indizes der Nasdaq neue Rekorde. Die Gewinne schmolzen bis zum Handelsende jedoch deutlich zusammen.

WALL STREET

Die US-Märkte wiesen am Mittwoch unterschiedliche Tendenzen aus.

Der Dow Jones notierte am Mittwoch zum Börsenstart quasi unverändert und bewegte sich auch anschließend in einer engen Range um die Nulllinie. Im späten Handel ging es dann jedoch noch etwas abwärts, sodass er den Handel letztlich 0,14 Prozent leichter bei 35.312,47 Punkten verließ. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil fester und konnte seine Gewinne auch im weiteren Verlauf halten. Er beendete den Tag mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 15.309,38 Stellen.

Sorgen bereitete den Anlegern weiterhin die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung. Einige Marktteilnehmer zeigten sich auch angesichts der hohen Marktbewertungen besorgt. "Der September kann ein schwieriger Monat für Risikopapiere sein", sagte Suzanne Hutchins, Leiterin der Abteilung Real Return Investments bei Newton Investment Management. "Die Märkte sind auf breiter Front ziemlich hoch, die Bewertungen sind ziemlich hoch." Risiken sieht Hutchins im Vorgehen Chinas gegen Technologieunternehmen, auch nennt sie die Bundestagswahl in Deutschland. "Gleichzeitig gibt es eine Menge an Liquidität, die ein Zuhause finden muss, was immer sehr unterstützend ist", fügte sie hinzu.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am Donnerstag fester.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 0,23 Prozent höher bei 28.516,49 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite um 0,55 Prozent auf 3.586,65 Zähler an. Der Hang Seng in Hongkong bewegt sich derweil marginale 0,08 Prozent im Plus bei 26.047,95 Einheiten.

In Schanghai und Hongkong setzt sich die Aufwärtstendenz der vergangenen Tage fort. In Schanghai stütze die Erwartung, dass China die monetäre und fiskalische Unterstützung weiter erhöhen könnte, so KGI Securities. Peking hatte mitgeteilt, in diesem Jahr 300 Milliarden Yuan auszugeben, um angeschlagene Kleinunternehmen zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum in einem angemessenen Rahmen zu halten. In Hongkong setzt sich die Erholung der Technologiewerte fort, nachdem zuletzt erneut schärfere Regulierungsmaßnahmen Pekings für Abwärtsdruck gesorgt hatten. Zudem hatte der technologielastige Nasdaq-Composite in den USA am Vortag erneut ein Rekordhoch markiert. Auch in Tokio schieben Gewinne im Technologiesektor den Nikkei-225 nach oben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX