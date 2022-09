US-Arbeitsmarktbericht im Fokus: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Markt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag stärker erwartet. Die Märkte in Fernost tendieren am Freitag in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende fester erwartet.

Der ATX dürfte Gewinnen in die letzte Sitzung vor dem Wochenende starten.

Erholt dank guter US-Vorlagen werden die Börsen in Europa am Freitag erwartet. Mit den EU-Erzeugerpreisen und dem wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht voraus wird mit einem nervösen Handel gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zulegen.

Der DAX tendiert vorbörslich in der Gewinnzone.

Vom schwachen Start in den traditionell schwierigen Börsenmonat September dürfte sich der DAX am Freitag etwas erholen. Damit wird der Abstand zum Jahrestief von 12 391 Punkten wieder etwas größer.

Im Blick steht zum Wochenausklang der US-Arbeitsmarktbericht für den August. Fällt dieser stark aus, dürfte sich die US-Notenbank Fed auf ihrem steilen Zinsanhebungskurs bestätigt sehen. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets glaubt, dass eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf der Sitzung im September beschlossene Sache sein sollte.

Neben einem hohen Beschäftigungsstand ist Preisstabilität eines der wichtigsten Ziele für die US-Währungshüter. Ein Jobmarkt in guter Verfassung gibt ihnen somit den nötigen Spielraum, um die hohe Inflation mit steigenden Zinsen zu bekämpfen. Die Aktienmärkte stehen aber seit Monaten wegen des straffen geldpolitischen Kurses unter Druck. Laut Marktbeobachtern dürfte nach dem jüngsten Rutsch des DAX um etwa 1.000 Punkte aber einiges in den Kursen eingepreist sein.

Aber auch in der Eurozone bahnt sich möglicherweise ein höheres Tempo der EZB bei den Zinserhöhungen an. Laut der LBBW könnten deshalb am Freitag die Erzeugerpreise in der Eurozone einen Blick wert sein. "Nach zwei Monaten der Entspannung gehen wir von einem Anstieg auf 38 Prozent nach 35,8 Prozent im Vormonat aus. Damit dürfte sich der Margendruck bei den Unternehmen

wieder deutlich erhöhen", heißt es im Morgenkommentar von Martin Siegert.

WALL STREET

Die US-Märkte präsentierten sich im Donnerstagshandel uneins.

Der Dow Jones gab zum Start leicht nach. Im Verlauf konnte er jedoch in die Gewinnzone vordringen und beendete die Sitzung 0,47 Prozent höher bei 31.657,14 Punkten. Auch der NASDAQ Composite verzeichnete zum Handelsauftakt ein Minus. Anschließend verharrte er auf rotem Terrain. Bis zum Handelsende konnte er seine zeitweise deutlichen Verluste aber eingrenzen und notierte letztlich noch 0,26 Prozent tiefer bei 11.785,13 Zählern.

Die Anleger sind nervös und verunsichert, seit Notenbankchef Jerome Powell am Freitag die Märkte auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt hat. Seither haben Rezessionssorgen die Oberhand. Allerdings: Dauerhaft hohe Preissteigerungen sind noch schädlicher für die Wirtschaft.

Überraschend gute US-Konjunkturdaten hatten im Handelsverlauf den Abwärtsdruck zwischenzeitlich verschärft, da sie als Zeichen für einen größeren Spielraum der Fed für deutliche Zinserhöhungen gewertet wurden. So trübte sich die Stimmung in der Industrie im August überraschend nicht weiter ein, wie das Institut for Supply Management mitteilte. Zudem erholten sich die Auftragseingänge. Auch der Unterindikator für den Arbeitsmarkt legte zu.

Im Hinblick auf die Fed würden damit die Erwartungen untermauert, dass das Zinsniveau in diesem Monat nochmals kräftig erhöht wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. "Die konjunkturelle Lage steht der Fed nicht im Weg", resümierte der Experte.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag uneinheitlich.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um marginale 0,02 Prozent auf 27.655,77 Punkte nach.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notiert dagegen 0,28 Prozent fester bei 3.193,90 Zählern. An der Börse in Hongkong verliert der Hang Seng 0,62 Prozent auf 19.475,78 Einheiten.

Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für August im späteren Tagesverlauf halten sich die Anleger zurück. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, dort hat sich die Lage nach dem jüngsten Ausverkauf immerhin stabilisiert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX