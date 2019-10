ATX verzeichnet Verluste -- DAX tief im Minus -- Asiens Börsen schließen schwächer

Am heimischen Markt geht es am Mittwoch deutlich abwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich auf rotem Terrain. Während in Japan und Hongkong am Mittwoch die Bären dominierten, fand in China weiterhin feiertagsbedingt kein Handel statt.

AUSTRIA

Die Wiener Börse muss zur Wochenmitte kräftig abgeben.

Der Leitindex ATX tendierte kurz nach Handelsstart leicht in der Verlustzone und bewegt sich anschließend sehr viel deutlicher im negativen Bereich.

Schlechtere Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben Leitindizes in ganz Europa weit in die Verlustzone geführt: Die führenden Forschungsinstitute blicken skeptischer auf die Wirtschaft Deutschlands. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde heuer nur um 0,5 Prozent und 2020 um 1,1 Prozent zulegen, teilten die Institute am Mittwoch in ihrem Herbstgutachten mit. Die Nachricht kam zu sehr schwachen Vorgaben aus Übersee und enttäuschenden Konjunkturmeldungen vom Vortag.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse bewegt sich am Mittwoch tief in der Verlustzone.

Der DAX startete den Tag mit einem Abschlag von 0,34 Prozent bei 12.221,72 Punkten und bleibt auch anschließend tief in der Verlustzone.

Der DAX sei zurück im Korrekturmodus, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader. Der Handelsstreit hinterlasse immer deutlichere Spuren.

Eine überraschend schlechte Stimmung in der US-Industrie hatte die Investoren am Dienstag aus dem Markt getrieben. In Europa, New York und zur Wochenmitte auch in Asien verloren die Börsen daraufhin an Boden. Es sei offensichtlich, dass der US-chinesische Handelsstreit bereits großen Schaden angerichtet habe, schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK.

WALL STREET

Anfängliche Gewinne an der Wall Street verpufften zum Start ins vierte Quartal schnell.

Der Dow Jones verbuchte zur Eröffnung noch einen kleinen Aufschlag, den er zwar schnell ausbaute, ebenso schnell aber auch wieder abgab. Im weiteren Verlauf notierte er tief in der Verlustzone. Nachdem der Index im frühen Handel noch die vielbeachtete Marke von 27.000 Punkten überwunden hatte, fiel er in der Folgezeit auf den tiefsten Stand seit Anfang September. Zum Schluss blieb ein Minus von 1,28 Prozent bei 26.573,04 Punkten. Daneben notierte der Techwerteindex NASDAQ Composite zum Start ebenfalls noch im Plus. Doch auch er konnte seine frühen Gewinne nicht halten und bewegte sich anschließend auf rotem Terrain. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,13 Prozent auf 7.908,68 Einheiten.

Die festere Eröffnung der Wall Street am Dienstag hat nicht lange Bestand gehabt. Nach der Bekanntgabe unerwartet schwacher US-Konjunkturdaten ging es rasant abwärts in die Minuszone.

Die Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit konnten nicht nachhaltig stützen, auch wenn im Oktober die Gespräche fortgesetzt werden sollen. Die Erwartungen an einen "grossen Wurf", also ein umfassendes Abkommen, sind eher gering. Auch könne jederzeit wieder Störfeuer aufkommen, merkte ein Beobachter an.

ASIEN

Die Märkte in Japan und Hongkong wiesen am Mittwoch eine negative Tendenz aus, während die Börse in China geschlossen blieb.

In Japan notiert der Nikkei gegen 8.00 Uhr MESZ 0,43 Prozent tiefer bei 21.790,27 Punkten.

Am Montag stand der Shanghai Composite letztlich 0,92 Prozent tiefer bei 2.905,19 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong präsentierte sich zur Wochenmitte letztlich 0,19 Prozent leichter bei 26.042,69 Indexpunkten.

Die Aktienmärkte in Asien haben sich zur Wochenmitte durch die Bank mit Abschlägen gezeigt. Belastet wurden die Märkte von globalen Konjunktursorgen, nachdem in den USA der ISM-Index mit den schlechtesten Produktionszahlen seit einem Jahrzehnt überraschend eine Schrumpfung der US-Industrie angezeigt hatte.

Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe brach deutlich ein auf 47,8. Erwartet wurde hingegen ein Wert von 50,1. Das Stimmungsbarometer lag damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der eine Kontraktion der US-Industrie signalisiert wird. Die Anleger zeigten sich daraufhin zunehmend besorgt um das globale Wirtschaftswachstum, hatten sich doch zuletzt schwache Konjunkturdaten gehäuft.

An den Börsen in China fand wegen der "Goldenen Woche" weiterhin kein Handel statt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa