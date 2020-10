US-Präsident mit Corona infiziert: ATX und DAX belastet -- Nikkei schließt im Minus

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag tiefer. Der deutsche Leitindex weist rote Vorzeichen aus. Der japanische Aktienmarkt verbuchte am Freitag nach der technischen Panne Verluste.

AUSTRIA

Der heimische Markt ist am Freitag von Abgaben geprägt.

Der ATX zeigt sich kurz nach Börsenstart 0,26 Prozent im Minus bei 2.084,85 Zählern.

Die Börsen kommen unter Abgabedruck, nachdem die Nachricht über die Ticker lief, dass US-Präsident Donald Trump positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Dies sorgt zunächst für Verunsicherung. An der Börse wird sich zudem gefragt, welche Auswirkung dies auf den aktuell auf Hochtouren laufenden Präsidentschaftswahlkampf haben wird. Wie lange Trump voraussichtlich in Isolation sein wird, ist bisher nicht bekannt. An der Börse wird zudem auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes um 14.30 Uhr gewartet. Im Vorfeld wird mit einem abwartenden Handel gerechnet.

Anleger in Deutschland zeigen sich am Freitag besorgt.

Der DAX beginnt den Handelstag mit einem Abschlag von 1,35 Prozent auf 12.558,78 Punkte.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit Kursverlusten. Sorgen bereitet den Anlegern die Meldung, dass sich der US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Auswirkungen von Trumps Erkrankung auf die US-Politik - vor allem bei den Verhandlungen des nächsten Corona-Konjunkturpakets - sowie auf den US-Wahlkampf könnten immens sein, bemerkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag auf grünes Terrain.

Der Dow Jones startete mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 27'940,63 Punkten in den Tag, fiel im Verlauf aber unter die Nulllinie. Erst im späten Handel rettete sich der Leitindex ins Plus und schloss 0,13 Prozent fester bei 27.817,37 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss 1,42 Prozent fester bei 11.326,51 Indexpunkten.

Marktteilnehmer hofften weiterhin auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket. Allerdings sind sich Demokraten und Republikaner derzeit noch uneinig über die Größe einer solchen Hilfe. Allerdings habe Finanzminister Steven Mnuchin Fortschritte bei den Verhandlungen durchblicken lassen. Von Konjunkturseite kamen gute Nachrichten: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahm in der vergangenen Woche deutlicher ab als erwartet. Die persönlichen Ausgaben stiegen im August etwas stärker als von Ökonomen vorhergesagt, obwohl die Einkommen etwas deutlicher zurückgingen. Allerdings sieht es etwas düsterer bei der US-Industrie aus. Diese hat zwar etwas zugenommen, aber weniger stark als zuvor geschätzt. Auch der ISM-Index fiel im September etwas zurück.

Eine für Mittwochabend (Ortszeit) geplante Abstimmung über den demokratischen Vorschlag im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten die Mehrheit haben, wurde verschoben. Die erforderliche anschließende Zustimmung im Senat, wo die Republikaner über die Mehrheit verfügen, galt ohnehin allerdings als unwahrscheinlich. Nun gibt es am Markt Spekulationen auf eine "Eskalationsklausel", wie Marios Hadjikyriacos, Investmentanalyst bei XM, sagt. Damit könnten sich beide Seiten auf ein kleineres Paket einigen, aber die Möglichkeit höherer Ausgaben für den Fall vereinbaren, dass diese notwendig werden. Andere Beobachter weisen darauf hin, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin Fortschritte bei den Verhandlungen signalisiert habe. Ungeachtet möglicher Staatshilfen dürfte allein schon das von den Notenbanken großzügig bereitgestellte billige Geld die Aktienmärkte weiter nach oben treiben, meint Patrick Spencer, geschäftsführender Direktor bei Baird.

Allmählich rückt auch die Bilanzsaison zum dritten Quartal in den Blick. Hier hoffen Anleger auf positive Überraschungen, nachdem sich die Wirtschaft von dem Einbruch im Frühjahr schon wieder etwas erholt hat. Ein Dämpfer kam aber mit dem Stimmungsindex ISM für die US-Industrie. Experten wurden überrascht davon, dass sich dieser nach vier Anstiegen in Folge wieder abschwächte.

ASIEN

In Tokio ging der Handel nach der technischen Panne am Donnerstag wieder normal weiter. Der japanische Leitindex Nikkei verlor zum Handelsschluss 0,67 Prozent zu auf 23.029,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite am Mittwoch zuletzt um 0,2 Prozent auf 3.218,05 Zähler nach. In Hongkong schloss der Hang Seng zur Wochenmitte um 0,79 Prozent höher bei 23.459,05 Einheiten.

Am japanischen Aktienmarkt haben die Kurse am Freitag nach der Zwangspause am Vortag nachgegeben. Der Markt litt ebenso wie andere Handelsplätze unter der Nachricht, dass sowohl US-Präsident Donald Trump als auch seine Ehefrau positiv auf Corona getestet wurden. Die Marktplätze in China und Hongkong blieben feiertagsbedingt weiter geschlossen.

Ein Marktbeobachter sprach von einem "großen Schock", der naturgemäß die Risikobereitschaft der Anleger schmälere - schon in gut einem Monat findet die amerikanischen Präsidentschaftswahl statt. Zudem steht im Tagesverlauf noch der viel beachtete, monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf der Agenda.

