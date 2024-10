Schwache Vorgaben für den ATX -- DAX vorbörslich mit Stabilisierungstendenzen -- Börse in Honkong mit kräftigem Kurssprung - Verluste in Japan

In Deutschland zeichnet sich ein freundlicher Start ab. Anleger in Fernost zeigen sich unentschlossen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegte sich am Dienstag abwärts.

Kurz nach Handelsbeginn zeigte sich der ATX leicht im Minus, anschließend baute er seine Verluste aus und beendete den Handelstag 1,06 Prozent leichter bei 3.616,32 Zählern.

Die Nachrichtenlage war dünn, die Vorlagen waren derweil nicht eindeutig.

Auf Unternehmensebene sorgte hierzulande die Rath AG für Schlagzeilen. So hat die börsennotierte Rath AG im ersten Halbjahr 2024 rote Zahlen geschrieben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte stärker starten.

Der DAX hatte den Dienstagshandel 0,58 Prozent schwächer bei 19.213,14 Punkten beendet.

Nach zwei Verlusttagen dürfte der deutsche Leitindex am Mittwoch Stabilisierungstendenzen zeigen. Die Situation bleibt aber von Vorsicht geprägt, wie die Indikation zeigt. Geopolitische Sorgen und die Debatte über die Schnelligkeit weiterer Zinssenkungen beschäftigen die Anleger. Durch den schwachen Wochenverlauf werden ihre Blicke eher nach unten gerichtet als auf die 20.000-Punkte-Marke.

Am Dienstag war ein positiver Start in den Oktober gescheitert, weil die zugespitzte Lage in Nahost am Nachmittag den Anlegern wieder größere Sorgen machte. Dies hatte am Vorabend auch in New York belastet. Rüstungsaktien waren unterdessen wieder stärker in den Fokus gerückt und könnten dies vorerst auch bleiben. Nachdem Israel am Dienstag vom Iran mit rund 180 Raketen angegriffen wurde, kündigte Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung an.

Laut dem Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos ist ein Rekordhoch vorerst vom Tisch. Das jüngste stammt vom Freitag mit knapp 19.492 Punkten. Seiner Einschätzung nach ist eine "kurzfristige Konsolidierungstendenz" erkennbar, wenngleich sich der Leitindex weiter im übergeordneten Aufwärtstrend befinde. "Die jüngste Euphorie hat sich gelegt, Panikmodus sollte nun aber keiner aufkommen", betonte der Experte am Morgen.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Dienstag auf rotem Terrain.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,41 Prozent tiefer bei 42.157,11 Punkten.

Der NASDAQ Composite schloss ebenfalls schwach und verlor zum Handelsende 1,53 Prozent auf 17.910,36 Indexpunkte.

Die Furcht vor einer sich zuspitzenden kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten hat den Anlegern am New Yorker Aktienmarkt den Start ins Schlussquartal verhagelt. US-Daten zur Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und zum Arbeitsmarkt hinterliessen in den Kursen kaum Spuren.

Im Blick stand ausserdem ein Hafenstreik an der Ost- und Golfküste der USA, womit sämtliche Warenströme in den betroffenen Häfen gestoppt wurden. Analysten befürchten, dass der Ausstand zu Lieferengpässen und höheren Preisen für die Verbraucher führen und die US-Wirtschaft Milliarden US-Dollar kosten könnte. Mit grösseren wirtschaftlichen Verwerfungen rechnen die Experten von Capital Economics allerdings nicht.

ASIEN

Feiertagsbedingt bleibt der Shanghai Composite auch am Mittwoch weiter geschlossen. In Schanghai dauert diese sogenannte Goldene Woche sogar bis einschließlich Montag der nächsten Woche.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 kann nicht an seine positive Vortagesperformance anknüpfen und verliert am Mittwoch zeitweise 1,67 Prozent auf 38'008,26 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite am Montag schlussendlich um 8,06 Prozent hoch auf 3'336,50 Zähler. Wieder gehandelt wird in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 6,00 Prozent auf 22'401,74 Punkte zulegen kann.

Die Feiertagspause am Dienstag hat der Kauflaune in Hongkong nichts anhaben können. Die in der vergangenen Woche begonnene Hausse setzt sich sogar noch beschleunigt fort, nachdem in der Vorwoche und am Wochenende ein ganzes Maßnahmenbündel zur Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft beschlossen worden war - insbesondere auch für den seit Jahren kriselnden Immobiliensektor.

Guangzhou hat am Montag als erste chinesische Stadt der obersten Kategorie alle Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum aufgehoben. Folgerichtig schießen die Kurse von Immobilienaktien durch die Decke.

In Tokio sprechen Händler von Risikoscheu und begründen dies mit der jüngsten Eskalation zwischen Israel, Libanon und Iran. Der Yen, der in Krisenzeiten immer wieder als sicherer Hafen gesucht ist, zeigt sich allerdings wenig verändert, er gibt eher leicht nach. Hier werde spekuliert, dass der iranische Raketenangriff auf Israel, der dank der Luftabwehr Israels offenbar wie ein früherer ohne größere Schäden geblieben ist, keine weitere Eskalation nach sich ziehen wird.

