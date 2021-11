ATX schwächer -- DAX etwas fester -- Asiens Märkte mehrheitlich tiefer

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag von Abschlägen geprägt. Der deutsche Leitindex bewegt sich dagegen leicht bergauf. An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag vorrangig abwärts.

AUSTRIA

Anleger in Wien suchen am Dienstag das Weite.

Der ATX präsentierte sich bereits kurz nach Handelsstart mit roten Vorzeichen und behält diese auch anschließend bei.

Nach dem sehr starken Wochenbeginn kommt es am Dienstag zu einer Gegenbewegung. Zu den Aktien im Blickpunkt sollten heute die Titel der Erste Group nach Vorlage von Zahlen stehen. Dank gestiegener Erträge und deutlich gesunkener Risikokosten hat die Erste Group nach neun Monaten einen deutlich höheren Nettogewinn erzielt. Im Fokus der Anleger steht neben aktuellen Unternehmensnachrichten vor allem die beginnende Sitzung der US-Notenbank, deren Ergebnisse am Mittwoch verkündet werden. Datenseitig stehen heute die wichtigen kontinentalen europäischen PMIs des Verarbeitenden Gewerbes im Kalender. Sie werden nach Meinung der Helaba-Experten aber wohl kaum in der Lage sein, die Märkte nennenswert zu bewegen.

DEUTSCHLAND

Die Marktteilnehmer in Frankfurt wagen sich am Dienstag leicht aus ihrer Deckung hervor.

Der DAX startet mit einem kleinen Aufschlag von 0,12 Prozent bei 15.825,27 Punkten in den Handel und verbleibt auch weiterhin in der Gewinnzone.

Im Fokus der Anleger steht neben weiteren Quartalsberichten vor allem die beginnende Sitzung der US-Notenbank, deren Ergebnisse am Mittwoch verkündet werden. "Es ist mittlerweile Konsens, dass die Fed morgen ihren Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden wird", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsen erwarteten einen konkreten Fahrplan für das so genannte Tapering - also die Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe, die wohl noch in diesem Jahr beginne.

WALL STREET

An der Wall Street purzelten zu Wochenbeginn wieder Rekorde.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal im Plus und konnte anschließend ein neues Rekordhoch erklimmen. Im Verlauf fiel er zwar wieder etwas zurück, verweilte jedoch leicht im grünen Bereich und schloss 0,26 Prozent höher bei 35.913,84 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls in der Gewinnzone, nachdem er zum Start schon gestiegen war. Er beendete den Montag mit einem Zuwachs von 0,63 Prozent auf 15.595,92 Einheiten.

Der US-Leitindex schaffte es im Frühhandel erstmals kurz über die Marke von 36.000 Punkten, ließ dann aber den weiteren Schwung vermissen. Grund für die dennoch übergeordnet gute Stimmung war die ermutigende Bilanzsaison. Von den Unternehmen aus dem S&P-500, die bisher ihre Geschäftszahlen vorgelegt haben, haben 82 Prozent die Erwartungen übertroffen. Auch berichteten viele Gesellschaften von einer ungebrochen hohen Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen. Damit linderten sie die Ängste von Anlegern, die sich wegen Lieferengpässen und steigender Preise Sorgen um den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum gemacht hatten.

"Ich sehe nicht, dass sich zu viel Besorgnis in den Markt einschleicht und das liegt daran, dass die Bilanzsaison ziemlich stark verläuft und die meisten Unternehmen eine starke Nachfrage verzeichnen", sagte Marktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Unterstützung kam auch von der Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU.

ASIEN

An den Börsen in Asien verlieren Anleger am Dienstag mehrheitlich den Mut.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell (7.07 Uhr MEZ) 0,4 Prozent auf 29.528,14 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 1,46 Prozent tiefer bei 3.492,82 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong büßt daneben 0,14 Prozent auf 25.189,49 Zähler ein. Hier stützt die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Dienstag die Aktienmärkte in Asien. In Tokio kommt es nach den kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn zu Gewinnmitnahmen. Der Sieg der Regierungspartei LDP hatte die Hoffnungen auf politische Stabilität und weitere Konjunkturhilfen zur Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie beflügelt. Die Blicke sind derweil auf diverse Notenbank-Entscheidungen gerichtet, allen voran die in den USA am Mittwoch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX