Nach Fed-Zinsentscheid: ATX stark erwartet -- DAX dürfte über 15.000-Punkte-Marke starten -- Asiatische Börsen uneins

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften zum Start in den Donnerstagshandel klare Gewinne einfahren. Die asiatischen Börsen zeigen am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen. Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit positiver Tendenz.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Donnestag fester erwartet.

Der ATX legt vorbörslich zeitweise um 0,64 Prozent auf 3.093 Punkte zu. Am Vortag schloss er 0,39 Prozent leichter bei 3.073,47 Punkten.

Mit steigenden Kursen rechnen Experten am Donnerstag. Die Börsen profitieren von günstigen Vorlagen und sinkenden Renditen. "Die Fed muss viele Zeitverzögerungen bei dem Einsatz ihrer Politik berücksichtigen und tut gut daran, in dem volatilen Umfeld eine ruhige Hand zu bewahren", sagt Michael Heise, Chefvolkswirt von HQ Trust. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Daten auch im Dezember keine Zinserhöhung nahelegen", ergänzt er. Damit dürften die Eindeckungen von Leerverkaufspositionen zunächst weitergehen und die Aktienmärkte treiben. Ob strategische Anschlusskäufe an den Markt kommen, wird nun von der Berichtssaison abhängen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag weiter anziehen.

Der DAX klettert vorbörslich zeitweise um 0,63 Prozent auf 15.018 Zähler. Am Vortag verabschiedete er sich letztlich 0,76 Prozent höher bei 14.923,27 Zählern.

Nach dem schwachen Oktober des DAX bleibt der Trend im neuen Monat laut Experten wohl positiv. Bei aktuell 15.042 Punkten wartet nun die 21-Tage-Linie als Barometer für den kurzfristigen Trend. Die Wall Street hatte nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank stark geschlossen und damit ihre Erholung ausgebaut. Zum zweiten Mal in Folge ließ die Fed ihren Leitzins unverändert - allerdings auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren. "Kommt es so wie erwartet, dass sich das Wachstum in den kommenden Monaten merklich abkühlt, ist das Zinshoch erreicht", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank. "Im kommenden Jahr dürften dann Zinssenkungen ins Visier kommen."

WALL STREET

An den US-Börsen waren am Mittwoch Pluszeichen zu sehen.

Der Dow Jones Index ging minimal höher in den Handel, stieg im Verlauf jedoch deutlich. Letztlich ging es 0,67 Prozent auf 33.274,45 Stellen nach oben. Der technologielastige NASDAQ Composite stieg zur Eröffnung ebenfalls bereits und baute seine Gewinne weiter aus. Er ging mit einem Zuschlag von 1,64 Prozent bei 13.061,47 Zählern aus dem Geschäft.

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach dem erwartungsgemäßen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ihre Gewinne ausgebaut. Vor allem im zinsempfindlichen Technologiesektor kamen die Entscheidung gut an. Die Fed hat ihre Zinsen zum zweiten Mal in Folge unverändert gelassen. Der Leitzins bleibt in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Anleger wurden risikobereiter, was sich auch an fallenden Renditen bei US-Anleihen zeigte.

Laut HQ-Trust-Chefökonom Michael Heise tut die Notenbank "gut daran, in dem volatilen Umfeld eine ruhige Hand zu bewahren." Ihm zufolge ist es auch im Dezember sehr wahrscheinlich, dass die Daten keine Zinserhöhung nahelegen - anders als bislang von einigen Anlegern befürchtet. Denn bei der Gratwanderung der Fed bestehe auf der einen Seite das Risiko, mit einer zu straffen Politik eine harte Landung der Wirtschaft herbeizuführen, während eine zu laxe Politik die Inflation wiederbeleben könne.

"In der Abwägung spricht vieles für den mittleren Weg der Notenbank", so Heise. Würde bei den Zinsen noch eine Schippe draufgelegt, wäre die Rezessionsgefahr angesichts der schon restriktiven Finanzierungsbedingungen äußerst hoch. Das Risiko, dass die bisherigen Maßnahmen der Notenbank jegliche Bremswirkung verfehlten, sei derweil geringer.

ASIEN

Am Donnerstag entwickeln sich die wichtigsten asiatischen Indizes unterschiedlich.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,1 Prozent höher bei 31.949,89 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite gegen 8:00 Uhr unserer Zeit hingegen 0,39 Prozent auf 3.011 Zähler. In Hongkong fährt der Hang Seng derweil bei 17.201 Stellen Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent ein.

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag mehrheitlich nach oben. Rückenwind erhalten die Märkte von der Wall Street. Dort hatten die Aktienkurse am Mittwoch zugelegt, nachdem die US-Notenbank wie weithin erwartet ihren Leitzins unverändert gelassen hatte und die Anleiherenditen kräftig gesunken waren. Davon hatten besonders die zinsempfindlichen Technologiewerte profitiert.

Weniger gut sieht es an den festlandchinesischen Börsen aus, hier belasten Sorgen um die chinesische Wirtschaft. Die an den Vortagen veröffentlichten schwachen Einkaufsmanagerindizes wirkten nach, heißt es aus dem Handel.

