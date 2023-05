Woche der Notenbanken: ATX & DAX starten fester -- Börsen in Asien tiefer

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten am Mittwoch stärker in den Handel. Die Börsen in Fernost sind am Mittwoch zum Teil wegen Feiertagen sowie einer Handelspause geschlossen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt geht am Mittwoch etwas fester in den Handel.

Der ATX notiert kurz nach Handelsbeginn 0,43 Prozent höher bei 3.199,38 Punkten.

"Durchatmen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die europäischen Märkte. Nach den Umkippern vom Dienstag sind zur Eröffnung ein paar Punkte Plus drin. "Trotzdem ist eine vorsichtige Haltung angemessen", meint er. Markteilnehmer sprachen von einer verstärkten Zurückhaltung und erhöhten Nervosität im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank, von der fast sicher eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet wird. Dazu gesellten sich Sorgen um die Konjunktur. Mit den Ergebnissen von Apple am Donnerstag sowie dem US-Arbeitsmarktbericht für April am Freitag stünden zudem weitere wichtige Termine auf der Agenda. Auch hätten Sorgen über das mögliche baldige Erreichen der Schuldengrenze in den USA belastet. Dazu kamen die weiter schwelenden Ängste vor einem neuerlichen Aufflammen der Krise bei US-Regionalbanken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt beginnt den Handel am Mittwoch etwas fester.

Der DAX startet 0,30 Prozent höher bei 15.774,02 Punkten in den Handel.

Der DAX erholt sich am Mittwoch etwas von seinem schwachen Vortag. Zur Wochenmitte gehört ihre Aufmerksamkeit zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank in den Fokus rückt. Die Fed könnte dabei ihre vorerst letzte Zinsanhebung im aktuellen Zyklus durchführen. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der Fed-Leitzins würde dann in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent liegen. Vor gut einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen.

WALL STREET

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung zur Wochenmitte präsentierte sich der US-Aktienmarkt am Dienstag in Rot.

Der Dow Jones Index rutschte um 1,08 Prozent auf 33.684,46 Zähler ab. Auch der NASDAQ Composite gab zeitweise stark ab, und schloss mit einem Minus von 1,08 Prozent bei 12.080,51 Zählern.

Damit setzte sich der von Zurückhaltung geprägte Handel des Vortages zunächst fort. Mit 96-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird von der US-Notenbank eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet.

Die entscheidendere Frage ist aber, wie es mit dem Zinspfad anschließend weitergeht. Viele Marktteilnehmer setzen auf eine Zinserhöhungspause oder spekulieren sogar bereits auf Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf. Gute Nachrichten seien bei Aktien bereits eingepreist, sagt Chefanalyst Tom Lee von Fundstrat. Die Zinsentscheidung und der Fortgang der Berichtssaison müssten dies aber diese Woche erst noch untermauern.

ASIEN

In Asien sind die Börsen am Mittwoch zum Teil wegen Feiertagen sowie einer Handelspause geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann am Dienstag letztendlich um 0,12 Prozent auf 29.157,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wurde nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte am Dienstag auf seinem Schlusstand von Freitag bei 3.323,28 Zählern (+1,14 Prozent). Der Hang Seng verliert am Mittwoch derweil um 1,63 Prozent auf 19.609,63 Einheiten (08:30 MEZ).

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen. An einigen Handelsplätzen in der Region findet wegen Feiertagen kein Handel statt. So sind die Börsen in China wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit erneut geschlossen. Und in Tokio findet wegen einer dreitägigen Handelspause ebenfalls kein Handel statt. Die Anleger in Japan können somit erst kommende Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX