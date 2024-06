ATX & DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen überwiegend fester

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt soll am Montag etwas höher in die Sitzung gehen.

Der ATX wird etwas stärker erwartet.

Mit einem vorsichtig optimistischen Geschäft an Europas Börsen rechnen Händler am Montag.

Die Haupt-Events stünden mit der EZB-Zinssenkung und dem US-Arbeitsmarktbericht erst zum Ende der Handelswoche an. Für Anleger spreche nicht viel dafür, sich bereits im Voraus zu positionieren. Dazu ist am Wochenende noch die Europawahl, die zu einer Neuverteilung der politischen Machtverhältnisse führen könnte. Für leichten Optimismus sorgen die bisher vorgelegten Einkaufsmanager-Indizes. Vor allem in China deutet der Caixin-PMI auf gute Nachfrage aus der Industrie und damit auch für die globale Konjunktur und Exportaktien. Im Blick stehen daher auch in Europa die Revisionen der Industrie-PMIs für Mai. Besonders die angeschlagene deutsche Industrie steht im Fokus. Hier wäre eine Abwärtsrevision fatal. Anders in den USA, wo sowohl die US-PMI-Revision als auch der neue ISM-Index der Industrie für Mai anstehen. Etwas schwächere Ergebnisse würden vom Markt begrüßt werden, da dies die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen erhöhe. Nach dem PCE-Index vom Freitag könnte das die Marktstimmung weiter stützen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex soll am Montag aufwärts tendieren.

Der DAX soll mit Gewinnen in die neue Sitzung gehen.

Der DAX dürfte am Montag mit Kursgewinnen in den Juni starten. Im Mai hatte der DAX bereits gut drei Prozent gewonnen, nachdem es beim Rekordhoch von 18 892 Punkten zwischenzeitlich sogar über fünf Prozent gewesen waren. Für recht gute Vorgaben sorgt am Montag vor allem die späte Erholung an der Wall Street. Sorgen um die Profitabilität im Geschäft mit dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten den marktbreiten S&P 500 zunächst auf ein Dreiwochentief gedrückt. Geschlossen hat er aber klar im Plus. Geprägt wird die Woche wohl von der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Experten gehen davon aus, dass die Notenbank nach ihrem Kampf gegen die hohe Teuerung nun erstmals den Leitzinsen senkt.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich zum Wochenende uneinheitlich.

Der Dow Jones Index gewann zum Handelsstart nur minimal und konnte sich anschließend deutlicher ins Plus bewegen. Letztlich ging es 1,51 Prozent auf 38.686,58 Punkte nach oben. Der NASDAQ Composite ging etwas höher in die Sitzung, fiel im weiteren Verlauf jedoch deutlich unter die Nulllinie. Zum Handelsschluss wurden die Verluste wieder kleiner, sodass er letztlich 0,01 Prozent leichter bei 16.735,02 Zählern ins Wochenende ging.

Die Wall Street zeigte sich am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Inflationsdaten, die bereits vor dem Handelsbeginn veröffentlicht wurden, standen im Mittelpunkt. Der vom US-Notenbanksystem bevorzugte Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) lag um 2,7 Prozent höher als im Vorjahresmonat, was den Erwartungen der Ökonomen entsprach. Im Vergleich zum Vormonat stieg der PCE-Preisindex im April um 0,3 Prozent, ebenfalls im Einklang mit den Markterwartungen.

Angesichts der anhaltenden Inflation in den USA und der nach wie vor robusten Wirtschaft hatten US-Notenbankvertreter zuletzt die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft und signalisiert, dass die Zinsen voraussichtlich noch länger auf einem hohen Niveau bleiben werden.

Zusätzlich wurde kurz nach Handelsbeginn der Chicago Einkaufsmanagerindex für Mai veröffentlicht. Im Mai hat sich überraschenderweise die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago verschlechtert. Laut Angaben der Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager fiel der Indikator auf 35,4 Punkte, während er im April bei 37,9 Punkten lag.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte gewinnen am Montag überwiegend hinzu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt zeitweise um 1,19 Prozent an auf 38.945,58 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,48 Prozent schwächer bei 3.071,91 Punkten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng zwischenzeitlich 2,29 Prozent auf 18.492,97 Einheiten (MEZ: 08:03).

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich zu Wochenbeginn überwiegend mit Aufschlägen. Von der Wall Street kamen positive Impulse. Hier hatten Konjunkturdaten die zuletzt aufgeflammten Zinsängste etwas gelindert und die Marktzinsen zurückkommen lassen.

Am stärksten aufwärts geht es in Hongkong, nachdem der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Mai auf den höchsten Stand seit Juni 2022 gestiegen ist. Der Index kletterte auf 51,7 von 51,4 im April. Der in der vergangenen Woche veröffentlichte offizielle Index war indessen von 50,4 auf 49,5 im Mai zurückgegangen und damit unter den Wachstum anzeigenden Wert von 50 gefallen. Marktteilnehmer verweisen auf Unterschiede in der Zusammensetzung. So erfasse der Caixin-PMI kleine Unternehmen genauer.

