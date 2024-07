ATX und DAX freundlich -- Asiens Börösen uneinheitlich

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt kann am Mittwoch zulegen.

So eröffnete der ATX 0,2 Prozent höher bei 3.668 Einheiten und steht auch anschließend im Plus.

Auch an anderen Börsen in Europa entwickeln sich nach positiven US-Vorgaben positiv.

Nachrichten gab es in der Früh von ZUMTOBEL. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 bei Umsatz und Gewinn Einbußen hinnehmen müssen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch in Grün.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 0,10 Prozent bei 18.181,71 Punkten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf aus.

Nach dem Dämpfer vom Vortag hat der deutsche Aktienmarkt dank positiver Vorgaben der US-Börsen zur Wochenmitte zugelegt. Die US-Aktienmärkte profitierten am Vortag von Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbanker-Treffen im portugiesischen Sintra. "Vor allem angesichts der Äusserungen zum sich abkühlenden Arbeitsmarkt und zu den Risiken einer zu späten ersten Zinssenkung sehen die Börsianer ihre Erwartung eines ersten Zinsschrittes im September bestätigt", betonte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Dienstag frühe Verluste wettmachen.

Der Dow Jones Index begann die Sitzung etwas tiefer, schaffte im Verlauf aber den Sprung ins Plus und beendete die Sitzung 0,41 Prozent höher bei 39.331,85 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite gab zunächst nach, drehte dann aber in die Gewinnzone und notierte letztlich 0,84 Prozent im Plus bei 18.028,76 Zählern.

Erst am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht der konjunkturelle Höhepunkt der Börsenwoche an. Dieser könnte wichtige Hinweise auf Ausmaß und Tempo möglicher Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed geben - oder aber über deren Ausbleiben, was an der Börse für Enttäuschung und fallende Kurse sorgen könnte. Zuvor findet am Mittwoch nur ein verkürzter Handel statt und am Donnerstag bleiben die Börsen wegen des Feiertags Independence Day geschlossen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 1,26 Prozent bei 40.580,76 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (09:00 Uhr) 0,49 Prozent auf 2.982,38 Zähler. Daneben legt der Hang Seng in Hongkong um 1,11 Prozent auf 17.967,02 Einheiten zu.

Der positive Trend der Wall Street erreicht am Mittwoch auch die asiatischen und australischen Börsen. In den USA hatten S&P-500 und NASDAQ Compositee auf Schlusskursbasis neue Rekordhochs erklommen. Im späten Geschäft geht es bis auf Schanghai, wo schwache Daten belasten, durch die Bank aufwärts. Getragen wird die positive Stimmung von Zinssenkungshoffnungen in den USA, nachdem US-Notenbankgouverneur Jerome Powell gute Fortschritte in Kampf gegen die Inflation attestiert hat.

In Japan stabilisiert sich der Yen in der Nähe seines 38-Jahrestiefs, erholt sich jedoch von der jüngsten Talfahrt nicht. Die Yen-Schwäche stützt weiterhin den Aktienmarkt. Schwache Daten aus dem japanischen Dienstleistungssektor machen die seit Monaten diskutierte Zinserhöhung in Japan wieder unwahrscheinlicher. Diese Spekulation belastet den Yen. Die Aktivität im japanischen Dienstleistungssektor ging zum ersten Mal seit August 2022 zurück.

Auch aus China kommen schwache Daten: Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich deutlich auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Der Index blieb aber den 18. Monat in Folge im Wachstumsbereich. Gleichwohl hatten Analysten mehr erhofft.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX