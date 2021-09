ATX und DAX unverändert erwartet -- Asiens Börsen ohne einheitliche Richtung - Kräftige Gewinne in Tokio

Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex steuern auf einen unbewegten Start zu. Die Börsen in Fernost weisen am Freitag unterschiedliche Vorzeichen aus. Die US-Börsen konnten etwas hinzugewinnen.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Freitag zunächst zurückhalten.

Der ATX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen bei 3.662,85 Punkten und damit kaum verändert zum Vortagesschluss. Am Donnerstag ging er 0,88 Prozent stärker bei 3.664,87 Punkten aus der Sitzung.

Vor dem Wochenende richten sich die Blicke der Anleger auf neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht. Da der Arbeitsmarkt eine bedeutende Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve spielt, wird ihm an den Finanzmärkten große Bedeutung beigemessen. Die Fed hat signalisiert, dass sie ihre geldpolitische Unterstützung demnächst etwas zurückfahren könnte, soweit sich der Jobmarkt weiterhin solide entwickelt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte auch am Freitag zunächst auf der Stelle treten.

Der DAX wird um nur 0,05 Prozent höher bei 15.848 Zählern ewrartet. Am Donnerstag standen zum Handelsschluss Gewinne von 0,10 Prozent auf 15.824,29 Punkte an der Kurstafel.

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürfte der DAX am Freitag kaum verändert ins Rennen gehen. Der Markt erwarte einen geringeren Beschäftigungsaufbau als im Juli, aber immer noch ein ordentliches Niveau, hieß es bei der Commerzbank. Der Jobmarkt spielt für die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) eine wichtige Rolle - und insbesondere die im Raum stehende Verringerung ihrer milliardenschweren Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur.

WALL STREET

An der Wall Street geht es am Donnerstag aufwärts.

Der Dow Jones verbuchte am Donnerstag zum Handelsstart schon kleine Aufschläge, welche er bis zum Schluss halten konnte. Der Dow Jones beendete den Tag 0,37 Prozent fester bei 35.443,62 Einheiten. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls fester, fiel anschließend zurück an die Nulllinie und ging letztlich mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 15.331,18 Indexpunkten aus der Sitzung.

In den Vordergrund rücken zunehmend die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Analysten zeigten sich besorgt, dass die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die wirtschaftliche Erholung zunehmend ausbremsen könnte. Zudem erhoffte man sich weitere Hinweise darauf, wann die US-Notenbank damit beginnt, ihre monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren. Die Fed hatte signalisiert, dass die Erholung des Arbeitsmarktes ein Faktor für ihre geldpolitischen Entscheidungen ist.

"Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem schlechte Nachrichten so etwas wie gute Nachrichten sind", sagt Olivier Marciot, Investmentmanager bei Unigestion. "Jedes Mal, wenn sich die Situation an der Makrofront verschlechtert, weckt das bei den Anlegern die Hoffnung, dass die akkommodierenden Massnahmen der Zentralbank noch länger anhalten werden." Eine erste Indikation für die Entwicklung am Arbeitsmarkt hatte am Mittwoch der ADP-Bericht zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft gegeben. Dieser hatte einen deutlich verlangsamten Stellenaufbau aufgezeigt.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost zeigen sich zum Wochenausklang uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 7:30 Uhr unserer Zeit satte 1,89 Prozent höher bei 29.083 Indexpunkten. Grund für die starken Kursgewinne sind Medien-Berichte, wonach Ministerpräsident Yoshihide Suga unerwartet nicht zur Wiederwahl am 29. September antreten werde. Er galt als Favorit bei der Wahl zum LDP-Chef, obwohl seine Regierung derzeit historisch schlechte Umfragewerte erzielt.

Auf dem chinesischen Festland liegt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen mit 0,17 Prozent im Minus bei 3.591 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 0,71 Prozent auf 25.905 Zähler.

Nach dem offiziellen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist in China auch der privat ermittelte Sektorindex kräftig gesunken und zudem unter die Expansionsschwelle gefallen. Wichtig sei, ob dies eine Sonderentwicklung wegen den neuerlichen Corona-Problemen sei, oder generell ein Schwellenländer- bzw asienweites Problem, heißt es.

Viele Blicke seien zudem auf den US-Arbeitsmarktbericht für August gerichtet, der aber erst nach Handelsschluss in Asien veröffentlicht wird. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist für die US-Notenbank ein entscheidender Faktor für den Start einer Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe (Tapering). Zuletzt hatte Fed-Chairman lediglich vage Signale gesendet, wann mit einem Beginn zu rechnen sei.

