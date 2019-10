Wall Street vorbörslich kaum bewegt -- ATX fällt weiter -- DAX im Feiertag -- Asiens Börsen im Minus

Am heimischen Markt geht es am Donnerstag weiterhin bergab. In Deutschland pausiert der Handel feiertagsbedingt. In den USA lässt sich vor Handelsstart kaum Bewegung ausmachen. Während in Japan und Hongkong am Donnerstag Abgaben ausgewiesen werden, findet in China weiterhin feiertagsbedingt kein Handel statt.

AUSTRIA

Die Wiener Börse kommt es Donnerstag zu Anschlussverkäufen.

Der Leitindex ATX eröffnete kaum bewegt und rutscht im weiteren Verlauf wieder auf rotes Terrain.

Erneut sehr schwache Überseevorgaben von der Wall Street und aus Tokio belasten auch in Europa die Aktienkurse weiter. Vor allem die gestiegenen Sorgen hinsichtlich der internationalen Konjunkturentwicklung belasten zunehmend die Stimmung der Anleger. In Wien zeichnet sich damit eine tiefrote Handelswoche ab, nachdem der ATX bereits drei Verlusttage in Folge absolviert hat. Die Nachrichtenlage auf Unternehmensebene gestaltet sich zum heimische Markt unverändert dünn.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Markt wird am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Vortag ging es noch steil abwärts.

Der DAX startete am Mittwoch tiefer und verbuchte weiterhin herbe Verluste. So rutschte er gar unter die 12.000er Marke und beendete den Tag schlussendlich 2,76 Prozent leichter bei 11.925,25 Einheiten. Am Donnerstag findet feiertagsbedingt kein Handel statt.

Nach dem schwachen Dienstag ging es für den deutschen Leitindex am Mittwochnachmittag weiter bergab. Auslöser der zurzeit schlechten Stimmung waren vor allem enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA, aber auch aus der Eurozone, die am Dienstag bereits belastet hatten. Das kräftige September-Plus schmilzt nun zunehmend dahin.

Die Befürchtungen, dass sich die konjunkturelle Schwäche in der amerikanischen Industrie auch auf dem US-Arbeitsmarkt zeige, seien derzeit gross, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Es würde dann zu deutlichen Anzeichen einer merklichen Konjunkturabkühlung kommen. Entsprechend abgestraft würden daher hierzulande derzeit Aktien zyklischer Unternehmen, etwa aus dem Chemie- und Autosektor, führte Lipkow aus.

Die Privatwirtschaft der USA schuf im September etwas weniger Stellen als erwartet, wie aus jüngsten Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP hervorgeht. Am Freitag veröffentlicht dann die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen von ADP gelten an den Märkten als Signal für die offiziellen Zahlen.

Die zuletzt schwachen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA lasteten zur Wochenmitte weiter auf konjunkturabhängigen Sektoren. Vor allem Chemiewerte gerieten unter Druck. Analyst Laurence Alexander vom US-Broker Jefferies sprach mit Blick auf das trübe konjunkturelle Umfeld von Margendruck und Risiken für die Absatzmengen in der Chemiebranche.

WALL STREET

Am Donnerstag dürfte der jüngste Abwärtstrend der Wall Street zunächst gebremst werden.

Der Dow Jones dürfte Indikationen zufolge nahe der Nulllinie in die Sitzung gehen. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite weist vorbörslich kaum Ausschläge aus.

Am Mittwoch hatte die Angst vor einer globalen Rezession die US-Börsen tief ins Minus gedrückt. Nachdem gute Konjunkturdaten lange Zeit den Eindruck erweckten, dass die US-Wirtschaft von den Folgen des Handelsstreits mit China und anderen Ländern verschont bleiben würde, folgte in dieser Woche das böse Erwachen. Zuerst enttäuschte am Montag der Chicago-Einkaufsmanagerindex, dann überraschte am Dienstag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA negativ. Der private Dienstleister ADP meldete zwar am Mittwoch für den Monat September einen etwas stärkeren Beschäftigungsaufbau als erwartet, revidierte aber die August-Daten nach unten. Unternehmen zögerten zusehends, Mitarbeiter einzustellen, hieß es von Beobachtern. Das lässt für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag nichts Gutes erwarten.

ASIEN

Am Donnerstag wiesen die asiatischen Aktienmärkte keine einheitliche Richtung aus.

In Japan verlor der Leitindex Nikkei letztlich 2,01 Prozent auf 21.341,74 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland fand wegen der "Goldenen Woche" weiterhin kein Handel statt. Zuletzt war der Shanghai Composite am Montag um 0,92 Prozent auf 2.905,19 Zähler gefallen. In Hongkong konnte der Hang Seng nach zwischenzeitlichen Verlusten das Vorzeichen wechseln. Er beendete den Tag 0,26 Prozent höher bei 26.110,31 Punkten.

Rezessionsängste haben die Börsen Asien am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Von der Wall Street kamen negative Vorgaben. Nachdem die USA den Folgen des Handelsstreits mit China und anderen Ländern lange Zeit zu trotzen schienen, haben jüngste Konjunkturdaten belegt, dass dieser auch in der heimischen Wirtschaft Spuren hinterlässt.

Nachdem am Montag der Chicago-Einkaufsmanagerindex und am Dienstag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe schwächer als erwartet ausgefallen waren, stimmte am Mittwoch ein durchwachsener ADP-Arbeitsmarktbericht skeptisch für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Zwar meldete ADP einen etwas stärkeren Stellenaufbau im September als erwartet, doch wurde die Zahl für den August nach unten revidiert. Unternehmen seien bei Einstellungen vorsichtiger geworden, merkten Beobachter dazu an.

Die schwächeren Konjunkturdaten befeuerten derweil Zinssenkungserwartungen. An den Märkten wurde am Mittwoch eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung Ende Oktober die Zinsen um 50 Basispunkte senkt. Ein derart deutlicher Zinsschritt war zuletzt während der Finanzkrise 2008 vorgekommen.

In Hongkong erholten sich die Kurse im späten Handel und tendierten etwas fester. Die schwachen Einzelhandelsdaten aus der Sonderverwaltungszone belasteten den breiten Markt nicht, zeigten aber gleichwohl, dass die Unruhen in Hongkong den Zustrom konsumfreudiger Touristen vor allem aus der Volksrepublik China bremsen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa