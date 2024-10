ATX vor schwachem Start -- DAX vorbörslich in Rot -- Gewinnmitnahmen in Hongkong - Nikkei schließt weit im Plus

Der heimische Aktienmarkt wird unterhalb der Nulllinie erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte schwach starten. Anleger in Hongkong nehmen Gewinne mit, während die japanische Börse am Donnerstag deutlich zulegte.

AUSTRIA

Anleger am österreichischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückziehen.

Der ATX zeigt sich vor Handelsstart sichtlich tiefer.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Umsätze am Donnerstag in Grenzen halten - vorbörslich zeichnet sich eine schwächere Tendenz ab.

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen unterhalb 19.100-Punkte-Marke.

Die Risk-Off-Stimmung an den internationalen Börsen geht angesichts der Spannungen in Nahost weiter. In Deutschland wird auch am Feiertag "Tag der deutschen Einheit" gehandelt. Viele Banken sind an dem Feiertag allerdings nur minimal besetzt, der Börsenumsatz wird daher gering erwartet. Als Profiteure der Nahost-Krise werden die üblichen Branchen erwartet: Rüstungs- und Ölwerte dürften fester gehen, Airlines als Einkäufer der höheren Ölpreise darunter leiden.

WALL STREET

Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts sorgte am US-Aktienmarkt am Mittwoch weiter für Zurückhaltung.

Der Dow Jones ging mit einem leichten Plus von 0,09 Prozent bei 42.196,52 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite schloss daneben 0,08 Prozent höher bei 17.925,12 Zählern.

Nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung angekündigt. "Und solange in diesem Konflikt Gegenangriff auf Angriff erfolgt, dürfte auch die Nervosität an der Börse hoch bleiben. Eine zeitnahe, diplomatische Lösung ist aktuell nur schwer vorstellbar", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt beeinflussten die Indizes nur wenig. So schuf die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten im September mehr Stellen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Wichtiger für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed ist der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht der Regierung für September.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien sind am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigte sich nach dem schwachen Vortag mit einer Gegenbewegung und legte schlussendlich 1,97 Prozent auf 38.552,06 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite am Montag schlussendlich um 8,06 Prozent hoch auf 3.336,50 Zähler. Hier ruht der Handel im Rahmen der "Goldenen Woche" weiterhin. In Hongkong, wo der Hang Seng am Mittwoch eine Rally aufs Parkett legte, geht es heute zwischenzeitlich 1,39 Prozent auf 22.131,70 Punkte nach unten.

Erneut sehr uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Tokio ist weiter auf Achterbahnfahrt, am Aktienmarkt in Hongkong werden nach der Hausse der vergangenen Handelstage Gewinne mitgenommen.

Unterstützung kam in Japan vom Yen. Er hat sich im Vergleich zum Vortag stark abgeschwächt. Mitauslöser dafür waren Aussagen des neuen Premierministers Ishiba, wonach die Wirtschaft in Japan noch nicht bereit sei für eine weitere Zinserhöhung. Ein billigerer Yen verbilligt die Exporte japanischer Unternehmen in Dollar und erhöht die im Ausland erzielten und zurück in Yen transferierten Gewinne der Unternehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX