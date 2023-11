Gute Stimmung hält weiter an: ATX und DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen legen zu

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt werden am letzten Handelstag vor dem Wochenende höher erwartet. Die asiatischen Börsen können am Freitag steigen; in Japan findet feiertagsbedingt kein Handel statt. An den Aktienmärkten in den USA griffen die Anleger auch am Donnerstag weiter zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag etwas weiter steigen.

Der ATX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,21 Prozent fester bei 3.141 Punkten. Am Vortag ging er 2,00 Prozent höher bei 3.134,84 Punkten in den Feierabend.

Am Freitag werden zunächst Anschlusskäufe nach der Rally des Vortages erwartet. Die in Folge der geldpolitischen Entscheidung der Fed gefallenen Marktzinsen stützen weiter. Am Morgen liegt die Rendite der vielbeachteten 10-jährigen US-Staatsanleihen klar unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 5 Prozent. Die Fed bestätigte zwar wie erwartet die Geldpolitik, die begleitenden Kommentare wurden indes taubenhaft interpretiert. Den Höhepunkt des Tages stellt die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag dar. Die US-Arbeitsmarktdaten sind von großer Relevanz für die Geldpolitik der Fed.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag freundlich erwartet.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,35 Prozent auf 15.197 Punkte. Am Vortag schloss das deutsche Börsenbarometer 1,48 Prozent im Plus bei 15.143,60 Punkten.

Der starke Monatsstart des DAX dürfte sich wohl auch am Freitag fortsetzen. Ob es weiter aufwärtsgehen wird, hängt nun auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab, nachdem die Hoffnung auf ein Erreichen des US-Zinsgipfels die Märkte seit der Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch angetrieben hat. Ein zu starker Arbeitsmarkt wäre der Fed wohl in Dorn im Auge sein, da er die Inflation hoch halten könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen legten am Donnerstag kräftig zu.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Gewinn von 1,7 Prozent bei 33.839,08 Zählern. Er war bereits höher in den Tag gestartet und hatte dann stetig zugelegt. Der technologielastige NASDAQ Composite stand zum Handelsende 1,78 Prozent höher bei 13.294,19 Punkten. Auch er war bereits zur Eröffnung klar gestiegen und konnte sein Plus im Anschluss ausbauen.

Positive Impulse lieferte die US-Notenbank. Die Fed hatte den Leitzins wie weithin erwartet unverändert in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent belassen, sich aber die Option offen gehalten, die Zinsen später weiter anzuheben. Powell hatte sich jedoch optimistisch gezeigt, dass die bisherigen Zinserhöhungen wirken werden, wenn auch verzögert.

Am Markt wurden die Aussagen Powells dahingehend ausgelegt, dass es wohl keine weitere Zinserhöhung im aktuellen Zyklus geben werde. "Obwohl Powell auf den ersten Blick versuchte, als Falke aufzutreten, kauften ihm die Märkte das nicht ab, zumal die Konjunkturdaten vom Mittwoch zeigten, dass sich die US-Wirtschaft zu verlangsamen scheint", so Michael Hewson, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets UK.

Konjunkturseitig war die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung stärker als erwartet gestiegen und die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft ist im dritten Quartal 2023 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 4,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Volkswirte hatten nur mit 4,3 Prozent gerechnet.

ASIEN

Vor dem Wochenende geht es an den asiaischen Börsen bergauf.

In Tokio findet am Freitag kein Handel statt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verharrt auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,1 Prozent auf 31.949,89 Punkte zugelegt.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,69 Prozent auf 3.030 Stellen. In Hongkong legt der Hang Seng gleichzeitig um 2,85 Prozent auf 17.722 Einheiten zu.

Im Windschatten der Wall Street geht es am Freitag an den Börsen in Asien deutlich aufwärts. Die US-Börsen waren erneut von der Erwartung nach oben getrieben worden, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter erhöhen werde. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken weiter, wovon besonders Technologiewerte profitierten. Diese gehören auch in Asien zu den führenden Kursgewinnern.

Während in Japan am Freitag wegen eines Feiertags kein Handel stattfinden, stützen ermutigende Konjunkturdaten den chinesischen Aktienmarkt: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im Oktober etwas weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen - ein Lichtblick, nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Pendant für den verarbeitenden Sektor eine Schrumpfung angezeigt hatte. Auch die am Dienstag veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanagerindizes hatten enttäuscht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX