ATX und DAX fester -- Wall Street deutlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex können am Dienstag Aufschläge verbuchen. An den US-Börsen greifen Anleger zu. Die asiatischen Indizes wiesen zum Handelsschluss grüne Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse kann am Dienstag Gewinne erzielen.

Dder Leitindex ATX hat freundlich eröffnet und legt auch anschließend zu.

Nach der sehr schwachen Vorwoche ging es europaweit an den Aktienmärkten wieder nach oben. Der ATX blieb dabei leicht hinter den Leitbörsen zurück. Das Coronavirus greift zwar weiter um sich. Bei den Investoren überwiege derzeit die Hoffnung, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen die Epidemie wirksam sein werden und dass Peking die Wirtschaft verstärkt stütze, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Schwer unter Druck gerieten jedoch die Aktien von AT&S. Der Leiterplattenhersteller hatte am Montag nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung aufgrund des Coronavirus für das Geschäftsjahr 2019/20 veröffentlicht. Für die ersten drei Quartale meldete das Unternehmen am Dienstag in der Früh einen operativen Gewinnrückgang von über 60 Prozent.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag deutlich zu.

Der DAX startete mit einem Gewinn von 0,69 Prozent bei 13.135,61 Einheiten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus.

Trotz des sich immer noch ausbreitenden Coronavirus hat der deutsche Aktienmarkt seinen Erholungskurs am Dienstag fortgesetzt. Die gesunkene Wahrscheinlichkeit neuer US-Strafzölle gegen China verbunden mit Spekulationen über eine flexiblere Auslegung der Ziele aus dem Phase-1-Handelsvertrag beider Länder steigerten wieder die Risikoneigung der Investoren, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Bei den Investoren überwiege derzeit die Hoffnung, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen die Epidemie wirksam sein werden und dass Peking die Wirtschaft verstärkt stütze, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Unternehmensseitig geht es am Dienstag mangels relevanter Quartalszahlen etwas ruhiger zu.

WALL STREET

Am Dienstag setzt sich die Erholung der Wall Street fort.

Der Leitindex Dow Jones startete 1,05 Prozent fester bei 28.696,74 Punkten und kann seinen Gewinn auch weiterhin noch ausbauen. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite konnte sogar 1,35 Prozent höher eröffnen bei 9.398,39 Einheiten und legt auch anschließend weiter zu.

Investoren werden wieder hoffnungsvoller: "Wir denken, dass die internationalen Massnahmen zur Eindämmung des Virus letztlich greifen werden", sagte Chefstratege Mark Haefele von der Investmentbank UBS. Anleger könnten daher niedrigere Kurse zum Aufbau längerfristiger Anlagen nutzen.

Bei den Unternehmen hat die Google-Mutter Alphabet ihre Anleger am Montagabend mit den Umsatzzahlen im vierten Quartal enttäuscht. Daneben schießt die Tesla-Aktie erneut auf ganz neue Höhen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen konnten am Dienstag Gewinne erzielen.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 0,49 Prozent bei 23.084,59 Punkten.

Auch in China dominierten die Bullen, so stieg auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite bis Handelschluss um 1,34 Prozent auf 2.783,29 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng um 1,21 Prozent zu auf 26.675,98 Einheiten.

Damit machten die Börsen einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Die Aussicht auf weitere chinesische Wirtschaftsstimuli lasse die Anleger wieder Vertrauen fassen, sagten Marktteilnehmer. Auch der Rat der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wegen des neuartigen Coronavirus nicht in Panik zu geraten, dürfte die Gemüter beruhigt haben, hieß es vom koreanischen Broker Kiwoom Securities. Dazu kamen positive Vorgaben aus den USA.

Die chinesische Notenbank (PBoC) hatte schon am Montag Liquidität in den Markt gepumpt und legte am Dienstag nochmals nach, um die wirtschaftlichen Folgen des sich rasant ausbreitenden Coronavirus zu mildern. Volkswirte schätzen, dass das Virus, das erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten war, das Wachstum im ersten Quartal zumindest massiv bremsen wird. Das in Peking ansässige Beratungsunternehmen Plenum hält sogar eine Schrumpfung für möglich, nachdem viele Unternehmen ihre Mitarbeiter in Zwangsurlaub geschickt und die Produktion unterbrochen haben. Auch der Tourismus verzeichnet deutliche Einbußen. Plenum rechnet mit weiteren geldpolitischen Lockerungen der PBoC in den kommenden Tagen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa