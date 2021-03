ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen klar im Minus

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt geben die Kurse am Donnerstag nach. Die Indizes in Fernost fallen am Donnerstag steil ab.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt weist am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

So eröffnete der ATX mit einer schwächeren Tendenz und liegt auch anschließend in der Verlustzone.

Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es nach klar negativen Überseevorgaben von der Wall Street und aus Asien Kursverluste zu beobachten. Belastend gelten international weiterhin die ansteigenden Zinsen vor allem am US-Anleihenmarkt.

Auf Unternehmensebene präsentierte am heimische Aktienmarkt der Flughafen Wien Geschäftszahlen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Donnerstag in Rot.

So startet der DAX 0,46 Prozent tiefer bei 14.015,44 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus

Weiter beeinflusst von der Entwicklung an den Anleihemärkten und dem Ausverkauf im Technologiesektor ist der DAX am Donnerstag in einem nervösen Handel zeitweise wieder unter 14.000 Punkte gerutscht. Am Vortag hatte der Leitindex noch ein Rekordhoch mit fast 14.200 Zählern erreicht, wurde aber anschließend vom Renditeanstieg ausgebremst.

"Investoren prüfen derzeit genau, wie es um die Bereitschaft der Zentralbanken angesichts des aufkommenden Inflationsdrucks bestellt ist, weitere Anleihen zu kaufen, um sich gegen den Zinsanstieg zu stemmen", schrieb Analyst Jochen Stanzl in seinem Morgenkommentar. "Steigende Zinsen sind effektiv eine Art der geldpolitischen Straffung und das spielt dem ans Gegenteil gewöhnten Aktienmarkt derzeit überhaupt nicht in die Karten."

Die Schwäche an den US-Börsen, wo am Vortag erneut die Technologiewerte abgestossen wurden, hatte sich am Morgen bereits an den asiatischen Handelsplätzen fortgesetzt und prägt nun auch den Aktienmarkt in Europa. Insgesamt setzt sich der jüngste Trend fort: Hoch bewertete Aktien und Krisengewinner werden verkauft, Value-Titel und Profiteure von Öffnungsstrategien nach den Lockdowns eher gekauft.

Am Aktienmarkt hierzulande ist der Tag bestimmt von der Berichtssaison mit Zahlen des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA, des Immobilienkonzerns Vonovia und des Konsumgüterherstellers Henkel aus dem DAX sowie weiteren Geschäftsberichten von MDAX - und SDAX -Unternehmen.

WALL STREET

Anleger in den USA waren am Mittwoch in Verkaufslaune .

Der Dow Jones startete 0,12 Prozent leichter bei 31.352,96 Punkten und schaffte es im Verlauf in die Gewinnzone. Am Ende ging es allerdings doch um 0,38 Prozent auf 31.272,44 Punkte abwärts. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls 0,17 Prozent schwächer bei 13.336,25 Zählern, hier wurden die Verluste im Handelsverlauf größer. Am Ende ging es um 2,70 Prozent auf 12.997,75 Indexpunkte nach unten.

Wieder steigende Zinsen am US-Rentenmarkt und überraschend schwache Daten vom heimischen Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Wall Street und auch die Technologie-Börse NASDAQ belastet. Die Renditen von US-Staatsanleihen zogen wieder deutlich an. Zur Eröffnung stieg der Zins für zehnjährige Bonds auf 1,46 Prozent. Der einjährige Höchststand aus der vergangenen Woche lag zwar noch einiges höher, nämlich bei rund 1,55 Prozent, doch das Auf und Ab der Kapitalmarktzinsen scheint sich mit dem neuerlichen Anstieg fortzusetzen. Steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in den USA gelten als Auslöser. Für Aktienanleger sind sie eine Gefahr, da mit steigenden Zinsen Anleihen als Anlagealternative wieder interessanter werden. Für Unternehmen kann zudem die Refinanzierung teurer werden.

Der Konjunkturbericht der US-Notenbank brachte im späten Handel keine entscheidenden Impulse.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Donnerstag kräftige Verluste aus.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht einen Abschlag von 2,51 Prozent bei 28.937,13 Punkten.

Auch in China ging es deutlich abwärts. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 2,04 Prozent auf 3.504,06 Zähler. Daneben bricht der Hang Seng in Hongkong sogar um 2,90 Prozent auf 29.196,22 Einheiten ein.

Nach dem positiven Mittwoch dominieren wieder Sorgen vor steigenden Zinsen, die in den USA bereits für ein schwache Tendenz an den Börsen gesorgt hatten, insbesondere erneut bei den als zinssensitiv geltenden hoch bewerteten Technologieaktien.

Der von steigenden Inflationserwartungen ausgelöste Zinsanstieg könne die US-Notenbank möglicherweise früher als geplant dazu bewegen, ihre Geldpolitik restriktiver zu gestalten, befürchten Börsianer. Dazu passt, dass sich in Südkorea die Inflation im Februar auf ein Jahreshoch von 1,1 Prozent beschleunigt hat. Sie liegt damit aber weiter unter dem Ziel der dortigen Notenbank.

