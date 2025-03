Zoll-Schock: ATX deutlich im Minus -- DAX tiefrot -- Asiens Börsen schließen uneins

Der heimische und deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag deutlich in der Verlustzone. Am Dienstag fanden die wichtigsten asiatischen Märkten keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Kurz nach handelsbeginn zeigte sich der ATX 0,30 Prozent im Minus bei 4.144,09 Einheiten und rutscht anschließend tiefer in die Verlustzone.

Belastend wirkt die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass die geplanten Zölle auf mexikanische und kanadische Importe am Dienstag nun doch in voller Höhe von 25 Prozent in Kraft treten sollen. Es gebe "keinen Spielraum mehr für Mexiko oder Kanada", um vor Mitternacht noch einen Deal zu machen, so Trump am Vorabend. Äusserungen vom Wochenende hatten die Hoffnung aufkommen lassen, dass es bei der Höhe der Zölle noch Verhandlungsspielraum gebe. Die kanadische Regierung hat nach der Ankündigung von Trump Gegenmassnahmen angekündigt. China reagierte ebenfalls und konterte die Zölle auf chinesische US-Importe mit Gegenzöllen ab 10. März. Damit droht eine Aufwärtsspirale bei den Zöllen, die auch der US-Wirtschaft schweren Schaden zufügen könnte. Entsprechend deutlich ging es mit den Kursen an Wall Street am Vorabend nach unten. Daneben hat die US-Regierung angekündigt, alle militärischen Hilfen für die Ukraine einzufrieren, bis Präsident Wolodymyr Selenskyj sich um ernste Friedensverhandlungen mit Russland bemühe. Die Entscheidung kommt nicht überraschend nach dem Eklat im Weissen Haus zwischen Präsident Trump, Selenskyj und Vize-Präsident JD Vance über die unter Aussschluss der Ukraine geführten Friedensgespräche zwischen Washington und Moskau.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am Dienstag deutlich im Minus.

Der DAX eröffnete 1,27 Prozent tiefer bei 22.852,72 Punkten und verbucht auch anschließend klare Abschläge.

Im Fokus bleibt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Zölle auf Einfuhren aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko treten in Kraft. Drei Jahre nach Kriegsbeginn stellt die US-Regierung zudem ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein und bringt das von Russland angegriffene Land damit in eine noch schwierigere Lage.

WALL STREET

Zum Wochenbeginn verbuchten die US-Börsen Verluste.

Der Dow Jones hat die Montagssitzung zwar höher begonnen, fiel im weiteren Handelsverlauf jedoch auf rotes Terrain und beendete den Handel 2,64 Prozent tiefer bei 18.350,19 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete mit Aufschlägen, konnte sich anschliessend jedoch nicht in der Gewinnzone halten und bewegte sich daraufhin deutlich im Minus. Er notierte letztlich 2,64 Prozent tiefer bei 18.350,19 Zählern.

Nach den Aufschlägen zum Wochenschluss schien die Wall Street am Montag zeitweise etwas weiterzulaufen - mit nachlassender Dynamik allerdings. Letztlich ging es für die Indizes jedoch abwärts. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle gegen Kanada, Mexiko und China sollen am Dienstag in Kraft treten, am gleichen Tag wird Präsident Donald Trump vor dem Kongress über den Haushalt sprechen. Spätestens dann hoffen Anleger auf Gewissheit in der Zollfrage. "Wir müssen alle auf der Hut sein. Die Dinge kommen schnell und heftig", charakterisierte Präsident Joseph Amato von Neuberger Berman die Sprunghaftigkeit Trumps.

ASIEN

Die Börsen in Ostasien waren am Dienstag auf einheitlicher Richtungssuche.

In Japan verlor der Nikkei 225 schliesslich um 1,20 Prozent auf 37.331,18 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite indes letztlich 0,22 Prozent höher bei 3.324,21 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong verlor schlussendlich 0,28 Prozent bei 22.941,77 Stellen.

US-Präsident Donald Trump schickte die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag auf die tiefsten Stände seit einem Monat. Zwar erreichten die Abgaben nicht das Niveau der Wall Street vom Vorabend und einige Märkte erholten sich bereits wieder nach dem ersten Schreck, gleichwohl war die Stimmung an den Märkten angeschlagen. Trump hat die Hoffnungen zunichte gemacht, dass die geplanten Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko doch noch zurückgenommen werden könnten. Es gebe "keinen Spielraum mehr für Mexiko oder Kanada", um vor Mitternacht einen Deal zu machen, teilte Trump am Vorabend mit. Die geplanten 25-prozentigen Zölle auf Warenimporte aus diesen beiden Ländern treten damit ab Dienstag in Kraft.

China reagierte nun ebenfalls und konterte die Zölle auf chinesische US-Importe mit Gegenzöllen ab 10. März, auch Kanada kündigt Reaktionen an. Damit scheint der befürchtete Handelskrieg Realität zu werden - und dies vor dem Hintergrund schwächer als erwartet ausgefallener US-Konjunkturdaten am Vorabend. "Keine günstigen Voraussetzungen für Aktien", sagte ein Händler. Vermeintlich sichere Häfen sind daher gefragt, US-Anleihen steigen genauso wie der japanische Yen. Laut IG-Marktstratege Yeap Jun Rong dürfte die sich abzeichnende Unsicherheit über US-Zölle die Marktstimmung in Asien in naher Zukunft dämpfen.

In Asien, vor allem aber in China steht der jährliche Volkskonkress ab Mittwoch im Fokus. Die Erwartungen sind hoch, dass Peking endlich umfassende Konjunkturhilfen auf den Weg bringen wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX