Hang Seng in Grün

Der Hang Seng verbucht im Dienstagshandel leichte Gewinne. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Montag höher. Auch die Wall Street startete fester in den Mai.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien präsentierte sich am Montag in Grün.

Der ATX fiel zwar nach einem positiven Start vorübergehend in die Verlustzone, im weiteren Verlauf konnte er aber wieder auf grünes Terrain zurückkehren. Am Abend schloss er dann 0,76 Prozent stärker bei 3.251,75 Punkten.

Nach positiven Einzelhandelsdaten aus Deutschland, die im Jahresvergleich von einem äußerst starken Wachstum zeugten, waren auch Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone robust ausgefallen. So fiel jener für Italien mit 60,7 Punkten zwar etwas unter den Erwartungen aus, lag allerdings weiterhin klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Indes fiel eine Zweitschätzung zum PMI aus Frankreich mit 58,9 Punkten ebenfalls etwas geringer aus. Aber auch er lag weiterhin oberhalb der Marke die Wachstum anzeigte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am ersten Handelstag der Woche freundlich.

Der DAX konnte seinen frühen Gewinn noch vergrößern und schlussendlich 0,66 Prozent fester bei 15.236,47 Punkten in den Feierabend gehen.

Der DAX ist am Montag nach einer zeitweisen Schwächephase wieder auf Erholungskurs gegangen. Aktuell habe der DAX eine enge Seitwärtsspanne etabliert, urteilte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank mit Blick auf den bisherigen Kursverlauf. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei zur Seite verlassen worden, ohne dass Abwärtsdynamik aufgekommen sei.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Montag zweigeteilt.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal höher konnte sein Plus anschließend ausbauene. Zur Schlussglocke verzeichnete er einen Zuwachs um 0,70 Prozent bei 34'113,23 Punkten. Der NASDAQ Composite rutschtr dagegen nach einem freundlichen Start ins Minus und verlor zum Handelsende 0,48 Prozent bei 13'895,12 Zählern.

Aktuelle Daten lieferten ein ebenso uneinheitliches Bild. Während sich die Aktivität in der US-Industrie gemäß ISM-Index im April überraschend verlangsamt hat, obwohl Volkswirte mit einer Zunahme gerechnet hatten, zeigte der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex eine leichte Verbesserung. Allerdings wurde die Markterwartung auch hier knapp verfehlt. Beide Indizes bewegen sich aber klar im Expansionsbereich und stehen einer Konjunkturerholung nicht im Wege.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die anhaltende Ausbreitung von COVID-19 in vielen Regionen der Welt. Der Markt werde zwischen positiven und negativen Faktoren balancieren müssen, sagte Luc Filip, Chef des Privatbankeninvestments bei SYZ Private Banking, der indes das Positive in der Überhand sieht. Allerdings schränkte er ein: "Die wirtschaftliche Dynamik wird sich verbessern, doch die große Frage ist, was ist bereits an den Märkten eingepreist?"

ASIEN

In Asien findet am Dienstag ein eingeschränkter Handel statt.

In Tokio und Shanghai stehen zudem wegen Feierlichkeiten um den 1. Mai längere Handelspausen bevor. Dort wird jeweils erst am Donnerstag wieder gearbeitet.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei am Freitag bis zur Schlussglocke 0,83 Prozent auf 28.812,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite am Freitag um 0,81 Prozent tiefer bei 3.446,86 Einheiten.

Gehandelt wird hingegen in Hongkong: Der Hang Seng steigt im Dienstagshandel um 0,25 Prozent auf 28.428,63 Zähler.

Überwiegend auf Erholungskurs befinden sich die Aktienmärkte in Asien am Dienstag. Anleger setzen auf eine Erholung der Wirtschaft, da mehr und mehr Länder die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen aufheben. Weil die Börsen in Japan und Festlandchina noch immer feiertagsbedingt geschlossen sind, geht es an den geöffneten Märkten meist ruhig zu.

