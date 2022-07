Asiens Börsen uneins

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt schloss nach einem volatilen Handel mit roten Vorzeichen.

Der ATX verzeichnete hohe Anfangsverluste, konnte sich dann aber zeitweise in die grüne Zone vorarbeiten. Letztlich schloss der Index dann aber wieder tiefer: Am Ende betrugen die Verluste 0,55 Prozent bei 2.863,34 Punkten.

Der Wiener Markt ging nach einem wechselhaften Handelstag tiefer ins Wochennede. Bestimmende Marktthemen bleiben weiterhin Inflationssorgen, Zinsängste und Rezessionsbefürchtungen. In der Eurozone ist die Inflationsrate erneut auf einen Rekordstand gestiegen, wurde am Freitag bekannt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juni um 8,6 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Rate von 8,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat war der Preisanstieg noch bei 8,1 Prozent gelegen.

"Immer mehr Anleger scheinen auf den Rezessionszug aufzuspringen. Der unheilvolle Mix aus hoher Inflation und Angebotsverknappungen auf der Energieseite werde, so die wachsenden Befürchtungen, die USA ebenso wie die Eurozone in die Rezession zwingen", schreiben die Experten der Helaba. DEUTSCHLAND

Der deutschen Aktienmarkt beendete den Freitagshandel mit leichten Gewinnen.

Der DAX startete mit Abschlägen, konnte diese aber wieder wettmachen und ging letztlich 0,23 Prozent fester bei 13.813,03 Zählern aus dem Handel.

Auch zu Beginn der zweiten Jahreshälfte bleibt der DAX angezählt, immerhin konnte der deutsche Leitindex den letzten Handelstag der Woche höher beenden.

In der Eurozone kletterte die Inflationsrate erneut auf einen Rekordstand. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juni um 8,6 Prozent im Jahresvergleich. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Rate von 8,5 Prozent gerechnet. "Keine Entspannung in Sachen Teuerung - trotz deutschem Entlastungspaket", kommentierte der Ökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank.

"Die Rezessionssorgen haben die Finanzmärkte fest im Griff. Die hohen Inflationsraten und falkenhafte Kommentare von diversen Notenbankern halten Zinserhöhungserwartungen hoch und damit aber eben auch Konjunktursorgen", hieß es von der Commerzbank.

WALL STREET

Die US-Anleger wagten sich am Freitag doch noch vorsichtig aus der Deckung.

Der Dow Jones legte bis zum Handelsschluss um 1,05 Prozent auf 31.097,26 Punkte zu. Eröffnet hatte er noch 0,12 Prozent tiefer bei 30.737,77 Punkten, im zweiten Anlauf gelang ihm dann im späten Handel jedoch ein nachhaltiger Anstieg in die Gewinnzone. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 11.127,85 Zählern ins Wochenende. Auch er konnte im Handelsverlauf seinen anfänglichen Verlust von 0,20 Prozent auf 11.006,83 Zähler wett machen und Gewinne einfahren.

Nach den Vortagesverlusten und dem düstersten Aktienhalbjahr seit 1970 haben Anleger an der Wall Street am Freitag wieder etwas Mut gefasst. Vor dem verlängerten Wochenende - am Montag findet wegen des Unabhängigkeitstags kein Handel statt - interpretierten Anleger eher mäßige Daten positiv für den Aktienmarkt. Denn diese könnten die US-Notenbank im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation von einer allzu forschen Gangart bei der geldpolitischen Straffung abbringen, so die gängige Spekulation im Handel.

"Wenn das Inflationsfieber ein wenig nachlässt, verschaffte dies der Fed mehr Spielraum. Das könnte ausreichen, um die Wirtschaft zu beruhigen, ohne große Kollateralschäden zu verursachen", fasste Ökonom Jurrien Timmer von Fidelity Investments die Hoffnungen der Börsianer zusammen.

Doch wollten Händler nicht von einer Trendwende sprechen. Denn die hohe Inflation und das Bemühungen der Zentralbanken dieser entgegenzuwirken schürten unverändert Ängste vor einer Verlangsamung des Wachstums bis hin zu Rezessionsorgen. "Wir können sehen, dass die Weichen für eine Rezession gestellt werden", mahnte Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Sie rechnete mit einer Rezession zu Beginn des nächsten Jahres.

Aktuelle Daten zeigten zwar noch keine Anzeichen einer Rezession, aber gleichwohl eine Verlangsamung des Wachstums. Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Juni abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf ein Zweijahrestief und verfehlte zudem die Erwartungen - blieb aber im Wachstum anzeigenden Bereich. Auch der von S&P Global für Juni erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung, blieb aber ebenfalls auf Wachstumskurs und übertraf sogar die Erwartungen leicht. Die Baudaten zeigten sich indes schwach.

"Insgesamt stützt der ISM-Index zwar die Befürchtungen, dass die aggressive Straffung der Fed zu einer drastischen Verlangsamung der Wirtschaft führen wird, doch deuten die Details auch darauf hin, dass diese Verlangsamung zu einem schnelleren Rückgang der Inflation führen könnte, als viele derzeit annehmen", beschwichtigte Volkswirt Andrew Hunter von Capital Economics die Zinssorgen der Anleger etwas.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag in verschiedene Richtungen.

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,47 Prozent höher bei 26.056, 44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,14 Prozent fester bei 3.392,22 Zählern. Der Hang Seng tendiert derweil 0,59 Prozent schwächer bei 21.730,54 Stellen.

Die bestimmenden Themen am Markt bleiben nach wie vor die Inflation, die Reaktion der Notenbanken darauf und die damit einhergehenden Rezessionssorgen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX